От хлеба толстеют?

Хлеб нельзя есть худеющим. Сыр — большой враг для стройной фигуры. Яйца приводят к ожирению… Какие еще заблуждения заставляют нас отказываться от тех или иных продуктов?

От обычного кофе поправляются. На самом деле. Это так, если по несколько раз в день пить кофе со сливками 33%-ной жирности, тремя ложками сахара и сладостями. Натуральный кофе — низкокалорийный продукт. В 200 мл натурального кофе содержится всего 2 ккал — это все равно, что выпить обычной воды.

Хлеб нельзя есть тем, кто на диете. На самом деле. Хлеб есть не только можно, но и нужно. И обязательно всем: детям, взрослым, сидящим на диете. Этот продукт содержит почти все незаменимые аминокислоты, богат пищевыми волокнами, витаминами (Е, РР, группы В). Витамины группы В помогают регулировать работу нервной системы и защищают от стресса. Поэтому хлеб нужно есть каждый день. Иначе нервные срывы и крокодильи слезы на пустом поддоне от торта после очередного приступа обжорства обеспечены. Самым ценным по содержанию витаминов и минералов является цельнозерновой хлеб. Потому что больше всего полезных веществ содержится в зародыше и оболочке зерна. Хлеб из цельного зерна содержит сложные углеводы, которые медленно усваиваются и постепенно снабжают организм энергией. Его употребление не вызывает резких скачков сахара в крови и чувства голода.

Яйца — причина ожирения и лишнего веса. На самом деле. Сложно представить, насколько долго и утомительно придется толстеть от продукта, в котором всего 75 ккал и 5 г жира. Яйца низкокалорийны. Они не содержат углеводов. Более того, яйца содержат почти все питательные вещества, необходимые организму для полноценной работы (витамины, кальций, железо и другие минералы). Белок насыщает на более длительный срок, так как переваривается дольше углеводов и понижает аппетит, а это не дает возможности переедать. Что касается желтка и содержащегося в нем холестерина, то и они полезны. Большая часть жиров, содержащихся в яйцах, являются ненасыщенными. А значит, не могут навредить ни сердцу, ни сосудам, ни талии. Так что можно смело съедать по одному яйцу в день.

Сыр — вредный продукт, его нужно есть как можно реже. На самом деле. В этом мифе виноваты страшные цифры на упаковке — 45-60% жирности. Но это не жирность самого сыра, а лишь доля сухого вещества. При указанной на упаковке 60% жирности в составе сыра будет всего 24% жиров. Конечно, это немало. Но по калорийности и содержанию жира он все равно проигрывает мясу. К тому же сыр состоит из незаменимого белка, который усваивается лучше, чем мясной. Сыром можно смело заменить порцию красного мяса. А холестерин из молочного жира просто не усваивается организмом.

Р. Я. Блиновская, диетолог, врач I категории

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