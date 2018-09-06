Огурцы при гастрите

Огурцы входят в состав большинства диет, но при болезнях желудка с ними нужно быть осторожнее. На вопросы отвечает диетолог, врач высшей категории Евгения Ивановна Василенко.

Огурцы при гастрите— Как огурец, почти полностью состоящий из воды, может навредить желудку?

— Несмотря на то что этот овощ на 95% состоит из воды, остальные 5% — просто кладезь полезных веществ. Это углеводы, клетчатка, витамины А, В1, В2, В9, С, Е, РР, микроэлементы (железо, калий, марганец, медь, цинк, фосфор, кальций), ферменты, расщепляющие белки. Здоровый желудок прекрасно справляется с таким химическим составом. Но когда на слизистой оболочке есть воспаление, клетчатка может раздражать ее и вызывать обострение. Огурцы, усиливая секрецию, раздражают железы, которые выделяют желудочный сок. С одной стороны, огурцы стимулируют перистальтику кишечника, поэтому они полезны при запорах. С другой, если кишечник воспален, такая стимуляция может вызвать обострение со спазмами и метеоризмом.

— Если обобщить, чем огурцы могут помочь при гастрите, а чем навредить?

— Витамины и микроэлементы, содержащиеся в огурцах, улучшают восстановление клеток. Железо, которого много в этом овоще, помогает устранить анемию (она часто сопутствует гастриту). Благодаря огуречным ферментам лучше перевариваются белки, улучшается пищеварение. Это плюсы. Теперь о минусах. При воспалениях слизистая оболочка раздражается, может появиться отек, образоваться эрозии и язвы. При гастрите с повышенной кислотностью усиленная выработка желудочного сока опасна — это может усугубить воспалительный процесс.

— В каких случаях огурцы полностью противопоказаны?

— В период обострения заболевания. При эрозивном гастрите, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. И еще при повышенной секреции (гиперацидном гастрите).

— Гастритом сегодня страдает больше половины населения, а огурцы — желанный гость на столе у всех. Как быть?

Свежие огурцы можно есть только в период ремиссии и при условии, что не повышена кислотность желудочного сока. Они подходят больше страдающим хроническим атрофическим гастритом со сниженной кислотностью, но опять-таки вне обострения. В сутки при ремиссии гастрита рекомендуется употреблять
100-150 г огурцов.

— Многие делают на зиму овощные консервы. Их можно есть?

— В такие заготовки обязательно входят соль, уксус, острые приправы. Поэтому, как бы ни манил запах и вкус огурцов из банки, при гастрите их есть не рекомендуется. Они легко могут вызвать обострение.

— А малосольные или бочковые, приготовленные по бабушкиному рецепту?

— Для здорового человека они только на пользу, а обладателям гастрита придется воздержаться. Большое количество соли не только раздражает желудок, но и нейтрализует всю пользу.

— Получается, что при гастрите разрешены только свежие огурцы?

— Да, не часто и в небольшом количестве, предварительно очищенные от кожуры, чтобы клетчатка не вызывала обострения. Нежелательно их есть на пустой желудок, как принято, например, начинать завтрак с салата.

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