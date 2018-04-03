Когда начинается старость

Чем раньше человек начнет сопротивляться старению, тем лучше. Об этом рассказывает геронтолог, кандидат медицинских наук И. Н. Анисимов.

— Старость подкрадывается незаметно?

— Да, хотя критические точки есть. Считается, что у женщин старение начинается, когда наступает менопауза. Организм выполнил свою репродуктивную функцию, природе уже не нужен и поэтому выбраковывается. Первые признаки: человек больше устает, хуже переносит нагрузки, снижается работоспособность. Но все индивидуально…

— Правда, что некоторые люди стареют преждевременно?

— Чаще всего это происходит из-за безразличного отношения к себе. В России много 25-, 30-, 35-летних «старичков» — по паспорту еще вполне юных, но по биологическому возрасту уже дряхлых. Причин много: злоупотребление алкоголем и наркотиками, беспорядочный образ жизни и, как следствие, депрессия.

— В каком возрасте надо начинать задумываться о своем здоровье?

— Лет с тридцати. И вообще — чем раньше, тем лучше. Разумеется, до 100 лет доживет не каждый, но главное — не сколько жить, а как.

— Говорят, что у человека внутри тикают биологические часы. У каждого со своей скоростью. От них и зависит скорость старения организма…

— У каждого человека и у каждого поколения свой биологический возраст. Иногда он значительно отличается от календарного.

— Как узнать свой биологический возраст?

— Для определения биологического возраста используются специальные геронтологические методики — их около сорока. Например, тесты на силу сжатия кисти, артериальное давление, вес тела, уровень глюкозы после нагрузки, остроту зрения и слуха, толщину морщин и других складок кожи, работоспособность, физическую выносливость (способны ли вы пробежать дистанцию по бегущей дорожке, проехать на велотренажере, проплыть в бассейне).

— А если человек выяснит, что его биологические часы опережают возраст, как быть?

— Долголетие — это судьба. Под судьбой понимается генетика, которая предопределяет, правда, только 35% продолжительности жизни. Гены переходят от предков, а остальное зависит от влияния окружающей среды и самого человека. Например, многие пожилые люди живут активно исключительно на силе воли. Это помогает им сохранять бодрость тела и духа в любом возрасте. Вы никогда не задумывались, почему одни, смирившись со старостью и болезнями, рано уходят? Другие же продолжают бороться за качество своей жизни и живут долго. Потому что внутреннее ощущение молодости и оптимизм не дают человеку раньше срока уйти из жизни.