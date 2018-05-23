Зачем нам сера?

Из-за недостаточного поступления в организм серы может развиться неврастения.

В сутки с пищей в организм человека должно поступать 0,5-1 г серы. Она нужна для построения новых белковых молекул, многих ферментов и даже инсулина, синтезирующегося в поджелудочной железе. Из-за недостаточного поступления в организм серы может развиться неврастения. Богаты серой чеснок, капуста, лук, желтки яиц, гречка, крыжовник, перец чили. Их желательно чаще есть, если ломаются ногти и выпадают волосы. Очищенная сера используется в медицине от глистов, для лечения запоров и как наружное средство при чесотке и себорее. Очищенную серу в виде порошка используют при кожных заболеваниях — диатезе у детей и экземе у взрослых. Можно приготовить мазь из серы и сметаны (1 чайн. ложка порошка серы на 1 чайн. ложку сметаны). Лучше это делать перед сном. Вначале надо принять теплую ванну, в которую добавить немного марганцовки или отвара чистотела. Промокнуть тело полотенцем. Затем смазать пораженные болячками участки тела приготовленной мазью — и в постель. Лечение серой, как и любое другое, должен назначать лечащий врач.

И. В. Сычева, дерматолог