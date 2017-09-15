Целебные отходы

Створки фасоли. Народная медицина применяет их как средство, препятствующее образованию камней и песка в почках и мочевом пузыре. Чай, заваренный из сухих створок фасоли, пьют при воспалении почек, водянке, ревматизме, ишиасе, подагре, экземе. Его можно пить вместо воды без дозировки. Отвар створок фасоли пьют при диабете. Заливают 2 ст. ложки измельченных створок 2 стаканами воды и кипятят на водяной бане в закрытой эмалированной посуде в течение часа. После остывания процеживают и принимают по 1-2 ст. ложки 3-4 раза в день до еды.

Свекольные листья. Еще Авиценна рекомендовал прикладывать ошпаренные кипятком или отваренные листья свеклы к открытым, незаживающим ранам и язвам. Листья в виде примочек помогают при воспалении глаз, головных болях.

Хвостики томатов. Пригодятся для лечения подагры и артрита. Чтобы уменьшить боль в суставе, несколько плодоножек от томатов варите в стакане кипятка. Дайте настояться, процедите и пейте по 1/3 стакана перед каждым приемом пищи.

Корки арбуза. Срезанную твердую часть арбузных корок измельчают ножом, заливают кипятком в соотношении 1:10 и кипятят на маленьком огне 15 минут. Процеживают, принимают по 1/2 стакана 1-2 раза в день в первой половине дня как мочегонное средство. При отеках приготовьте порошок из срезанной верхней корки арбуза. Высушите ее, перед употреблением измельчите в порошок и принимайте по 5 г 3 раза в день, запивая медовой водой.

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