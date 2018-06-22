Травы — это лекарство

И как у всякого лекарства, у них есть противопоказания. Даже простая ромашка кому-то помогает, а для кого-то небезопасна.

От мелиссы болит голова. Мелисса считается одной из лучших успокаивающих трав. Обладает небольшим болеутоляющим действием, повышает работоспособность, уменьшает тревожность и раздражительность. Но в составе мелиссы есть токсичное вещество цитраль. Если в течение трех недель каждый день пить чай с мелиссой, могут появиться головокружение, головная боль, заложенность носа.

Ромашка вызывает анемию. Ромашку аптечную рекомендуют как желчегонное и противовоспалительное средство. Она хорошо снимает спазмы, помогает успокоить желудок при язве и гастрите, восстанавливает поврежденные слизистые оболочки. Однако если ромашкой лечиться постоянно, это может закончиться железодефицитной анемией. Ведь ромашка не дает железу всасываться в кровь. Передозировка ромашки сбивает менструальный цикл и усложняет течение беременности.

Зверобой не дружит с солнцем. Это растение часто используется как натуральный антидепрессант. Оно снимает воспаление, спазмы в кишечнике и желудке. Но летом зверобоем лучше не злоупотреблять, потому что эта трава увеличивает чувствительность организма к ультрафиолету. Нельзя загорать, если вы принимаете настой или отвары с этим растением, иначе можно получить ожог. Длительное употребление зверобоя может привести к запорам, появлению горечи во рту и болей в печени.

Гепатит от чистотела. Чистотел полезен при печеночных заболеваниях и проблемах с желчным пузырем, зубных болях и пародонтозе. Полипы, бородавки, мозоли, кондиломы прижигают свежим соком чистотела. Но передозировка этого растения может спровоцировать токсический гепатит. Сильная передозировка вызывает тошноту, рвоту, паралич дыхательного центра.

И. Л. Черемушкина, фармацевт