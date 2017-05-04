Сладкое лекарство

При обострении гастрита часто советуют исключить сладости хотя бы на несколько дней, чтобы не вызывать брожение в желудке. А вот мед, наоборот, хорошо бы включить в рацион.

Мед используется в лечении всех желудочных заболеваний. При гастритах и язвах особенно полезен липовый, гречишный и акациевый мед. Каждый день выпивайте мелкими глотками за 2 часа до еды по 1-2 стакана теплой воды, растворив в ней 1 чайн. ложку меда. Особую пользу мед приносит в сочетании с пергой. Смешивать их надо в равных пропорциях. На один прием — по половине чайной ложки меда и столько же перги.

При повышенной кислотности желудочного сока  принимают это снадобье, растворив его в стакане теплой кипяченой воды, через 2 часа после еды. Чтобы не забыть о нем, после каждого приема пищи заведите для себя будильник.

Для тех, у кого пониженная кислотность, схема лечения немножко другая. Принимать мед с пергой надо тоже 3 раза в день, но растворяя в холодной воде и съедая его за 1,5-2 часа до еды. Первый прием должен быть утром, натощак.

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