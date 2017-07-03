«Что ты на конфеты налегаешь? Лучше съешь яблоко!..» Сколько раз в жизни мы слышали эти слова!

Однако британские медики авторитетно заявляют: шоколад полезнее фруктов. По их мнению, лакомство из какао-бобов содержит больше важных для хорошего самочувствия веществ. А фрукты, которые продают в супермаркетах, бедны витаминами. Соки из них содержат много сахара.

Какие именно полезные вещества содержатся в шоколаде? Витамин РР (другое название В3, отвечает за выработку гормонов, нормализует холестерин), витамины В1 (отвечает за активность работы головного мозга и память) и В2 (нужен для усвоения железа и создания новых нервных клеток), витамин Е (антиоксидант, омолаживает), минералы: кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, недостаток которых опасен для организма.

P. S. Полезным можно считать шоколад, в составе которого достаточно какао-бобов, в идеале начиная с 60%. А шоколад с содержанием какао-бобов более 74% считается диетическим. Сахара в нем немного, а из-за горького вкуса много его точно не съешь. Если нет противопоказаний, каждый день лакомитесь парой кусочков черного шоколада без добавок. Возможно, скоро настоящий шоколад скоро станет куда дороже фруктов.