Сердечные травы

При аритмии заварите 2 чайн. ложки цветков календулы 2 стаканами кипятка. Настаивайте 2 часа, процедите. Пейте по 1/2 стакана 4 раза в день за 20 минут до еды.
- Чеснок снижает уровень холестерина в крови, предупреждает атеросклеротические поражения сосудов мозга, сердца. Нужно съедать по 1-2 свежих зубчика чеснока в день, в тяжелых случаях дозу увеличивают в 2 раза. Но при беременности лечение чесноком противопоказано!
- Овес снижает уровень холестерина, особенно плохого. Полезно ежедневно есть на завтрак кашу или кисель из овсяной крупы, хлопьев, толокна, отрубей.
- Барвинок малый улучшает мозговое кровообращение при церебральном атеросклерозе, после инсульта. Для приготовления настоя 1 чайн. ложку сухой травы залейте 1 стаканом кипятка, настаивайте 15 минут. Процедите и принимайте по 1 ст. ложке 2-3 раза в день до еды. Нельзя лечиться барвинком при беременности, кормлении грудью, также необходимо соблюдать осторожность при тахикардии и экстрасистолии.
- Боярышник кроваво-красный усиливает коронарный кровоток, мягко повышает сократительную функцию сердечной мышцы, оказывает антиаритмическое действие при тахикардии. Также это растение повышает выносливость сердца к недостатку кислорода, снижает тонус периферических сосудов. Для приготовления настоя смешайте в равных частях истолченные плоды и сухие цветки боярышника. Залейте 3 ст. ложки смеси 600 мл кипятка в термосе или закрытой посуде. Настаивайте в тепле 2 часа. Принимайте по 2-3 ст. ложки 2 раза в день за 30 минут до еды. Аптечную спиртовую настойку боярышника принимайте по 20-30 капель 3 раза в день до еды.
- Калина снимает спазмы сосудов, снижает диастолическое давление, оказывает успокаивающее действие. Кору и веточки калины измельчите. Залейте 1/2 стакана сырья 1 л холодной воды и кипятите на маленьком огне 15 минут. Процедите, долейте кипятка до литра. Отвар пейте по 100 мл натощак. Гипертоникам он помогает нормализовать давление, успокоить нервную систему, оказывает противосудорожный эффект. Помогает при сердечных отеках. Но калина противопоказана при беременности.
- Липа снимает спазм сосудов, предупреждает развитие атеросклероза. Используется в виде настоя и настойки. Для приготовления настоя 1 ст. ложку сушеных цветов залейте 1 стаканом кипятка, настаивайте 20 минут. Процедите и пейте по 1 стакану утром и вечером как чай. Настойка: к 300 г сушеных цветов липы добавьте 150 г меда. Залейте 0,5 л водки, укупорьте, настаивайте на солнце 3 недели. Процедите и отожмите. Принимайте по 1 чайн. ложке 2 раза в день за 30 минут до еды.
С. П. Бабич, народный целитель, Смоленская обл.