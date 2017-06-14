Пшеница на столе

Блюда из пшеничной крупы регулируют жировой обмен, полезны для желудка и кишечника, снижают уровень холестерина в крови.

Пшеница всегда была на нашем столе в виде крупы, хлеба, макарон и лапши. Не так давно от нее стали отказываться, считая ее причиной лишнего веса и ожирения. Однако на пшеничной каше поправиться нельзя, если только не варить ее на очень жирном молоке и не сдабривать сливочным маслом. Углеводы без жиров придают энергии, но не откладываются в бока. В жировую ткань уходит только 2-3%. Поэтому варите кашу на молоке не более 2% жирности, не кладите масло и не солите. Можно развести молоко пополам с водой или сварить на воде, а молоком «забелить» в конце.

По составу пшеница не отличается от других круп. А вот витамина В2 в ней больше. Он улучшает обменные процессы, нормализует нервную систему и отвечает за красоту: крепкие ногти, густые волосы, гладкую кожу. Готовьте пшеничную кашу 5-7 минут. После дайте настояться, но не на горячей плите. Преимущество пшеничной крупы перед остальными в том, что она входила в рацион наших предков издавна. Генетически у нас сформированы ферменты для усвоения всех питательных веществ, содержащихся в пшенице.