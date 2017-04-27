Подорожник-трава…

Лечиться листьями и соком этого растения можно с мая по сентябрь.

  • Чтобы повысить кислотность желудочного сока, отожмите 1-2 ст. ложки сока из свежих листьев подорожника, собранных с мая по сентябрь. Смешайте его с 1 ст. ложкой меда, разведите в 1/2 стакана теплой воды. Такую смесь принимайте 3 раза в день до еды в течение месяца.
  • При туберкулезе легких пейте по 1 ст. ложке 3 раза в день сок подорожника. Для получения сока листья срежьте с частью черенка, тщательно промойте в холодной проточной воде, дайте стечь, ошпарьте кипятком, пропустите через мясорубку, отожмите через плотную ткань. Если сок вязкий, густой, то разведите водой 1:1.
  • При атеросклерозе и при желудочно-кишечных заболеваниях. Отожмите сок из промытых листьев подорожника, смешайте с равным количеством меда, варите 20 минут. Принимайте по 2-3 ст. ложки в день. Храните в хорошо закрытой посуде в прохладном месте.
  • При лечении холецистита 1 ст. ложку листьев подорожника заварите 1 стаканом кипятка, настаивайте 10 минут, процедите. Настой выпейте за час глотками — это суточная доза.
  • При бесплодии. Приготовьте отвар из 1 ст. ложки семян подорожника и стакана кипятка. Варите его пять минут, оставьте настаиваться на час. Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день в течение двух месяцев. Отвар поможет нормализовать гормональный фон.
  • При астме, туберкулезе легких, плеврите, кашле, коклюше, хроническом катаре верхних дыхательных путей и бронхов 1 ст. ложку измельченных листьев подорожника залейте 1 стаканом кипятка, настаивайте, укутав, 1 час, процедите. Принимайте по 1 ст. ложке 3-4 раза в день за 20 минут до еды.
  • При воспалении глаз 1 ст. ложку сухих измельченных листьев подорожника заварите 1 стаканом кипятка, кипятите 2 минуты, настаивайте, укутав, 30 минут, процедите. Делайте компрессы с отваром.
  • При наружных опухолях отвар листьев используется для компрессов: 2 ст. ложки измельченных сухих листьев залейте 1 стаканом кипятка, кипятите 3 минуты, настаивайте, укутав, 15 минут.
  • Для лечения хронического гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, энтерита, колита, протекающих с пониженной кислотностью, готовят настой подорожника. 1 ст. ложку сухих листьев подорожника заливают стаканом кипятка, настаивают 10 минут. Потом процеживают и выпивают в течение часа. Это суточная норма. Стакан настоя нужно выпивать каждый день.
  • При ночном недержании мочи и болезнях почек: 1 ст. ложку листьев залейте 1 стаканом кипятка, настаивайте, укутав, 1 час, процедите. Принимайте по 1 ст. ложке 3-4 раза в день за 20 минут до еды.

Е. О. Осипов, травник, Ульяновская обл.

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