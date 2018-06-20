О целебной силе ржаного хлеба

Еще в далекую пору моего детства бабушка лечила всю семью с помощью ржаного хлеба.

  • Корочкой ржаного подгоревшего хлеба бабуля избавляла от насморка. Этот рецепт в нашей семье и сейчас в ходу, особенно, если под рукой нет ни мази, ни капель для носа. Отрезаю от буханки кусочек, кладу на горячую плиту. Когда начнет подгорать и пойдет дым, его-то и надо вдыхать через нос 5-7 минут. Пара таких процедур — и насморк отступит.
  • Если болят суставы, заворачиваю ржаную горбушку во влажную ткань и слегка подогреваю на водяной бане. Смазываю больное место любым растительным маслом, а сверху кладу теплую корочку. Фиксирую ее влажной льняной тканью. Держу до тех пор, пока компресс не остынет. Процедуру можно повторить несколько раз.
  • А еще бабушка рассказывала, что раньше они хлебом мыли голову. Обрезали от четверти ржаной буханки корку, а мякиш крошили в чашку. Заливали теплой водой и настаивали 40 минут. Кашицу наносили на волосы, тщательно втирая в корни. Смывали под обильной струей теплой воды. Хлеб не только очищал волосы, но и лечил их. Да и многие, наверное, помнят, какие длинные, густые и шелковистые волосы были у наших мам и бабушек. И никакой перхоти, себореи или выпадения. Такая кашица хорошо подсушивает кожу и стягивает поры, поэтому полезна при жирной, пористой, угреватой коже лица. Достаточно нанести ее на проблемные участки и дать высохнуть, а потом смыть теплой водой.
  • Для лечения ссадин, порезов, фурункулов и ран бабушка отрезала ломоть черного хлеба, крепко его солила и заставляла нас пожевать. А потом из пережеванной кашицы делала лепешку и прикладывала к больному месту. Когда лепешка подсыхала, снимала ее, опять давала пожевать хлеб с солью и делала свежую лепешку. И так 3-4 раза. При фурункулах и других нагноениях такую «жвачку» прикладывала на ночь и перевязывала, а утром снимала. До сих пор не понимаю, в чем сила такой лепешки, но благодаря ей фурункулы быстро созревали, а раны быстрее очищались от гноя. Когда внучка однажды поранила ножку и никакие мази не помогали, я вспомнила бабушкин рецепт. Купила бородинский хлеб и очень быстро вылечила Вику. Только важно, чтобы больной сам пожевал хлеб.
  • Снижен иммунитет и вы часто простужаетесь? Ешьте больше ржаного хлеба. В нем много витамина Е, который восстанавливает иммунитет.

Н. Каркачева, Тамань, Краснодарский край

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