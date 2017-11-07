Не стоит воду дважды кипятить

На плиту поставили чайник. Он закипел. А тут телефонный звонок. Пока беседовали, вода в чайнике уже остыла. Нужно кипятить ее заново…

Этого делать нельзя, иначе можно поплатиться здоровьем! Почему?

После закипания вода изменяет свой состав. Вредные вещества из нее испаряются, и она становится безопасной для питья. Тем не менее, когда вода кипит слишком долго или происходит повторное закипание, химические соединения в ней меняются и многие опасные вещества вместо того, чтобы испаряться, начинают накапливаться! Какие именно?

Мышьяк. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что мышьяк в составе питьевой воды представляет наибольшую угрозу для здоровья. Постепенно накапливаясь в организме, мышьяк приводит к болезням желудочно-кишечного тракта, невропатии, сердечно-сосудистым заболеваниям, почечной дисфункции, поражениям кожи, диабету и даже раку.

Нитраты. Они присутствуют в почве, воде и воздухе. Когда вода подвергается высоким температурам, нитраты преобразовываются в канцерогенные нитрозамины. А они способны вызвать рак яичников, толстой кишки, мочевого пузыря, поджелудочной железы, пищевода и желудка.

Фтор. Доказано, что фтор, находящийся в воде, опасен для здоровья. Содержание фторида в питьевой воде приводит к снижению IQ у детей — это показатель развития мозга и интеллекта.

А. Голубева, терапевт, врач II категории