Мелисса — целитель

При стенокардии 1 чайн. ложку травы мелиссы заваривают в 1 стакане кипятка, настаивают 1,5 часа. Принимают по 1/2 стакана 2 раза в день, но не во время обострения болезни.

При астме 4 ст. ложки измельченных листьев мелиссы заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 4 часа. Принимают по 1/2 стакана 3 раза в день до еды в течение некоторого времени, пока не надоест. После чего заменяют лечение другими травами, через 2 месяца возвращаются к мелиссе.

От головной боли 4 чайн. ложки измельченной травы мелиссы заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 1 час, процеживают и принимают по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.

От шума в ушах 1 часть мелко нарезанной мелиссы заливают 3 частями водки, настаивают неделю, процеживают и закапывают по 3-4 капли в каждое ухо.

При всех нервных заболеваниях, сильных душевных потрясениях 1 ст. ложку травы заваривают 200 мл кипятка, настаивают 40 минут, процеживают. Пьют по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.

При заболеваниях десен и зубной боли настоем или отваром мелиссы полощут рот. Компрессы из настойки накладывают при ревматических болях в суставах, мышцах, язвах и фурункулах.

Вздулся живот? 1 ст. ложку травы заливают 100 мл спирта или 1 стаканом водки, настаивают 2 недели и процеживают. Принимают по 15 капель 3 раза в день.

При обострении геморроя, запорах 1 чайн. ложку сока мелиссы разводят в 1 стакане кипяченой теплой воды и делают клизмы.

При одышке, головокружении и переутомлении принимают по 40-60 капель свежевыжатого сока мелиссы с 1 чайн. ложкой меда, разведя в молоке, 5-6 раз в день.

Для улучшения обмена веществ смешивают по 2 ст. ложки мелиссы, тысячелистника, полыни, мяты перечной, сосновых почек, заливают 10 л воды, кипятят 30 минут. Принимают ванну (температура воды 37-38°С) в течение 15 минут.

Как болеутоляющее средство растертые свежие или сушеные, размоченные в небольшом количестве кипятка, листья прикладывают к ранам.

Н. К. Кондырин, народный целитель, Самара

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