В них содержится целый комплекс веществ, которые успокаивают, уменьшают боль и спазмы.

Холодные компрессы. Листья осины можно приложить к наружным шишкам. Вначале листочки промойте кипятком и приложите на пару часов. Затем уберите их на час. За это время подготовьте свежие молодые листья и повторите компресс. За день так можно делать неограниченное количество раз — вреда никакого не будет. С каждым днем количество процедур можно уменьшать, поскольку состояние улучшится. Так же действуют листья винограда — их при геморрое можно накладывать в промежутках между компрессами из листьев осины. Держите на шишках 30 минут, затем уберите и подмойтесь водой. От геморроя отлично помогают листья лопуха. Их также можно прикладывать к наружным геморроидальным узлам.

Горячие компрессы. Измельчите молодые листья осины и залейте кипятком на 15 минут. Затем сложите марлю в 4 слоя, выложите на нее распаренные листья, остудите до терпимой температуры и приложите к геморроидальному узлу. Вместе с осиновыми листьями для компресса можно использовать листья малины — это ускорит выздоровление. При лечении осиновыми листьями может возникнуть аллергия на это растение. Если при наложении компресса появляется жжение, процедуру надо прекратить.

Спиртовая настойка. Для ее приготовления осиновые листья настаивайте 4 дня на 40%-ном спирте (1 часть листьев на 10 частей спирта). Пейте по 1 чайн. ложке

3 раза в день. Но настойка листьев осины может вызвать запоры.

Настой оказывает вяжущее действие. Спадает отек, уходит боль, узлы уменьшаются, прекращается выделение крови. Залейте 2 ст. ложки измельченных листьев 1 стаканом кипящей воды. Настаивайте в термосе 3 часа, процедите. Разделите на 2 порции. Используйте настой утром и вечером для обмывания больного места до выздоровления.

Егор Максимович Оськин, народный целитель, Иркутская обл.