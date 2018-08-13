Лилия для Лилии

Все снадобья готовятся из белой королевской лилии.

От бронхита, простуды, ангины, кашля возьмите 20 цветков белой лилии и 0,5 кг меда. Цветки пропустите через мясорубку или разомните, перемешайте с медом, уложите в банку, закройте поли­этиленовой крышкой. Уберите в холодильник на долгое хранение. Принимайте по 0,5 чайн. ложки смеси под язык за 30 минут до еды до полного рассасывания.

Обожглись? Измельчите 3 стебля лилии с цветками, уложите в пол-литровую банку, залейте растительным маслом. Настаивайте 2 недели на солнце. Затем уберите масло в холодильник. Растение не вынимайте.

Маетесь геморроем? Заварите 20 г цветков лилии 1 л кипятка, настаивайте 50 минут. Процедите и пейте по 1 ст. ложке 2 раза в день — после еды и перед сном. Этот настой применяется и в качестве микроклизмы.

Снадобье от водянки. Залейте 50 г свежих и хорошо измельченных луковиц лилии 0,5 л водки. Настаивайте месяц, периодически встряхивая. Профильтруйте, принимайте по 25 капель, запивая водой, 3 раза в день за

20 минут до еды. Эта же настойка повысит работоспособность и укрепит иммунитет.

Избавляемся от лишая. Залейте 100 г луковиц лилии 2 л сухого красного вина, настаивайте в темном и прохладном месте месяц, периодически встряхивая. Храните, не процеживая, в темном месте. Смазывайте настойкой лишай 2-3 раза в день.

Воспалились почки и мочевой пузырь? Пейте отвар корневищ лилии. Залейте 10 г корня 1 стаканом кипятка. Держите на слабом огне в течение 15 минут. Настаивайте 2 часа. Процедите и принимайте по 25-30 капель 3 раза в день.

От экземы. 4 ст. ложки измельченных луковиц лилии смешайте с 3 ст. ложками сухих и измельченных листьев буквицы, залейте сбор 0,5 л молока. Варите смесь до загустения. Остуженное средство накладывайте на пораженные экземой участки 2 раза в день на 5 минут.