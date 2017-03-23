А скорлупка не простая…

Яичная скорлупа — природный источник легкоусвояемого кальция, витаминов и микроэлементов.

Приготовить порошок из яичной скорлупы несложно. Яйца вымойте в теплой воде с мылом, желток и белок удалите. Скорлупу хорошо прополощите и прокипятите 5 минут. Тщательно высушите, очистите от пленки и разотрите в мелкий порошок. Храните в стеклянной банке.

Для лечения можно использовать скорлупу перепелиных яиц, но получить порошок из нее сложнее: яйца мелкие, скорлупа тонкая. А вот яйца уток и гусей лучше не использовать — на их скорлупе чаще живут возбудители сальмонеллеза и других инфекций.

  • При переломах принимайте порошок по 1/2 чайн. ложки 3 раза в день, запивая водой комнатной температуры. Лечение долгое, зато кости срастаются хорошо и почти без последствий. Заодно и десны укрепите.
  • Болит желудок? Поможет скорлупа куриного яйца, пожаренная до желтоватого цвета и измельченная в порошок. Принимайте ее по 1 чайн. ложке 1 раз в день до еды в течение 10 дней.
  • В межсезонье, когда нужно пополнить запас витаминов, добавляйте 1/2 чайн. ложки порошка к завтраку. Курс — 2-3 недели.
  • Чтобы остановить диарею, выпейте 1 чайн. ложку истолченной в порошок яичной скорлупы с виноградным вином.
  • Лопнул волдырь после ожога? Присыпьте порошком из скорлупок.
  • Замучила изжога? Тщательно размешайте в стакане молока 2,5 чайн. ложки порошка из скорлупок и выпейте. Чтобы избавиться от изжоги полностью, принимайте порошок ежедневно в течение 6-8 месяцев.
  • От диатеза у детей смешайте 1/4 чайн. ложки порошка с 1 ст. ложкой лимонного сока. Разведите смесь кипяченой водой (1:1) и давайте пить ребенку 1 раз в день после еды. Курс — 1-3 месяца. Лечение эффективное, диатез больше не будет появляться даже при употреблении тех продуктов, которые его вызывали. Маленьким детям (от 6 месяцев до года) порошок давайте понемногу, на кончике ножа.
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