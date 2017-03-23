А скорлупка не простая…

Яичная скорлупа — природный источник легкоусвояемого кальция, витаминов и микроэлементов.

Приготовить порошок из яичной скорлупы несложно. Яйца вымойте в теплой воде с мылом, желток и белок удалите. Скорлупу хорошо прополощите и прокипятите 5 минут. Тщательно высушите, очистите от пленки и разотрите в мелкий порошок. Храните в стеклянной банке.

Для лечения можно использовать скорлупу перепелиных яиц, но получить порошок из нее сложнее: яйца мелкие, скорлупа тонкая. А вот яйца уток и гусей лучше не использовать — на их скорлупе чаще живут возбудители сальмонеллеза и других инфекций.