Кефир, как и любой лечебный продукт, не пьют ни холодным, ни теплым. Напиток должен быть комнатной температуры.

  • Подагра. Очень мучительная и распространенная болезнь суставов. Смешайте 2 стакана протертой через сито или отжатой через марлю лесной земляники с 0,5 л кефира. Добавьте 2-3 ст. ложки лимонного сока, перемешайте и принимайте по 1/2 стакана 4-5 раз в день перед едой. В смесь можно добавить стакан протертого крыжовника.
  • Мучает тошнота от переедания сухой пищи, обильного ужина или обеда, при беременности? На помощь придет кефир. Пейте его по 2-3 ст. ложки через каждые
    20-30 минут. Лечение можно продолжать в течение 3-5 дней. Если облегчение не наступит, сделайте перерыв на 1-2 дня и продолжите лечение.
  • При одышке, стеснении в груди, учащенном или, наоборот, замедленном пульсе не спешите сразу хвататься за валидол или корвалол. Воспользуйтесь проверенным десятилетиями способом. Прекратите пить воду (и кипяченую, и простую из-под крана), а также соки, минеральную воду, чай, кофе. Утоляйте жажду только кефиром. Облегчение не заставит себя долго ждать. Продержитесь на кефире еще 3-4 дня для закрепления лечебного эффекта. И вообще не отказывайтесь от кефира совсем, выпивайте хотя бы по стакану напитка перед сном.
  • Многие сердечные заболевания лечат кефиром. При атеросклерозе рекомендуется съедать в сутки 1-2 сырых яйца, 200-300 г свежих овощей и фруктов, а также выпивать 0,5 л кефира, смешанного с фруктово-ягодными смесями и без них. Такая диета разгружает организм и очищает стенки сосудов от солевых отложений.
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