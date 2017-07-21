Жена старше — мужу повезло

С каждым годом число браков, в которых женщина старше мужчины, неизменно растет. И это во всем мире. Какие же есть плюсы в таком семейном союзе?

Интим. Да-да, кто бы что ни говорил, но более взрослая партнерша — залог яркой сексуальной жизни мужчины. У нее больше опыта и она более раскрепощена — ее чувственность находится на пике, она не боится экспериментировать и удивлять.

«Баба ягодка опять». Еще один миф о возрастных женах о том, что «старо выглядят рядом с молодым». Ничего подобного! Напротив, жена всегда будет тщательно следить за собой. Ведь она обязана быть в форме. К тому же она достаточно умна и знает, как выигрышно подать себя.

Ведущий или ведомый? Скандалов в семье будет меньше. Почему? Элементарно! Женщина, перешагнувшая 40-летний рубеж, уже сама по себе знает, когда надо «погладить по шерсти», когда — стимулировать на поступок или вовсе промолчать. Умная не будет давить на молодого мужа авторитетом или попрекать своим вкладом в его успешную карьеру. Даже если в таком союзе мужчина играет роль ведомого, а не ведущего, он об этом никогда не узнает.

Не соскучишься! Если молодым супругам по окончании конфетно-букетной стадии любви частенько становится скучно друг с другом, то в браке с более старшей женщиной мужчине всегда будет интересно. Им найдется что обсудить, куда сходить и что посмотреть. Со зрелой женщиной не соскучишься еще и потому, что она все время работает над собой. Проявляться это может в разных увлечениях.

Нет повода ревновать. Ревность — еще один «зверь», которого вы не найдете в семье, где жена старше мужа. А ведь это причина многих распавшихся браков. Зрелая женщина не ревнует молодого мужа потому, что самодостаточна и уверена в себе. Он не ревнует жену, поскольку та не дает для этого повода. Супруга не будет, начитавшись глянцевых журналов, брать на вооружение такие горе-советы, как «Пропала острота ощущений с мужем? Заставь его ревновать».

Лодка не разобьется о быт. Что раздражает мужчину чаще всего, когда он приходит домой с работы? Отсутствие ужина и беспорядок. Когда женщина старше, она уже не наступает на эти «грабли» и легко справляется с бытовыми проблемами. При этом она будет стараться не нагружать любимого просьбами помочь по хозяйству и никогда не забудет, что путь к его сердцу лежит, в том числе, и через желудок.

Цивилизованный развод. Когда жена старше мужа, с ней проще расстаться по-хорошему. Да-да, она легче вас отпустит, если поймет, что отношения себя исчерпали. Она трезво смотрит на вещи и живет «здесь и сейчас». Поэтому не будет убиваться под девизом «ах, как жаль, что все кончилось…». Скорее скажет: «Как здорово, что все это было!» Пойдет дальше и еще будет счастливой.

С. П. Кудрявцева, психолог, кандидат психологических наук

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