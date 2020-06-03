Молочница на нервной почве

Нередко на прием к гинекологу приходят пациентки, доведенные постоянными рецидивами молочницы до полного отчаяния. Причем лечатся эти женщины правильно, выполняют все рекомендации врача. В чем же дело?

Ситуация. «Жили с мужем, все было хорошо. И вдруг началось: после каждой близости — молочница. И так целый год». Попробуем разобраться.

Главные причины молочницы

В 95% случаев молочницу вызывает грибок рода кандида. Он проживает в половых путях, в кишечнике, ротовой полости и других местах. Он есть у всех, но не вызывает заболевания. Молочница возникает, когда организм позволил грибам прикрепиться к слизистой и обеспечил возможность размножения. То есть заразиться молочницей нельзя. Сложно ее и занести извне, например из кишечника или от партнера.

Проблема начинает развиваться, только если повредился сам организм. Тогда прием антибиотиков и гормональных средств, ношение тесного белья, увлечение вагинальными душами может стать поводом для обострения. При этом существуют две самые мощные и взаимосвязанные причины молочницы. Это снижение иммунитета и избыток глюкокортикоидов. Пос­ледние сильнее всего снижают иммунитет. А имен­но эти гормоны активно выделяются в ответ на стресс. Тут и возможная разгадка. Молочница может быть психосоматическим расстройством и обостряться от стресса, тревоги. Как, к примеру, гастрит.

Женщина согласна, тело — нет

Интимная близость — территория подсознания. Так, у внешне благополучной пары секс может проявлять то скрытое, что есть между этими людьми на самом деле. Все внутренние неосознанные и подавленные конфликты проявляются снижением потенции у мужчины, а у женщины — дискомфортом при близости и общим стрессом от неприятия «партнера в себе».

Проще говоря, сама женщина согласна, а тело — нет. Это вызывает стресс, который приводит к выработке глюкокортикоидов, снижающих иммунитет. Что может дополняться травмами слизистой из-за недостаточного возбуждения. Вот вам и условия для нового эпизода. От такой молочницы не избавишься без решения психологических проблем. Конечно, психотерапия должна сочетаться с современными противогрибковыми средствами.

Н. А. Бондаренко, гинеколог, врач высшей категории