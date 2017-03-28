Горе луковое

Никогда-никогда-никогда не делайте ничего из описанного ниже! Безопасных способов аборта на дому не существует! Любой из приведенных методов чреват тяжелейшими увечьями и летальным исходом!

От беременности поднимаем тяжести

Столетиями деревенские девки поднимали ведра с водой, чтобы избавиться от нежелательного ребенка. Продвинутые россиянки используют тренажеры и гири с гантелями.

Последствия: при сильной и резкой нагрузке матка резко приходит в тонус, и плацента с плодным яйцом отслаивается моментально. Образуется внутренняя рана с сильнейшим кровотечением. Для потери сознания много времени не потребуется, минуты две-три максимум — и все. Совсем все! Лечить даму достанется исключительно патологоанатому.

Ванны с горчицей

Другой «проверенный» и популярный в народе способ прерывания беременности на дому — горячие ванны с горчицей. В ванну набирается вода из-под крана, в нее насыпается много горчичного порошка. Дама садится в воду так, чтобы она доходила до пояса…

Последствия: те же самые, что с тяжестями. В органах малого таза резко поднимается давление. Плаценту попросту вырывает изнутри. Далее начинается кровотечение, остановить которое в домашних условиях невозможно ни самой, ни с медиками. Без оказания помощи в стационаре ванна с горчицей закончится для дамы и ее родных трагедией.

Выгоняют плод травами

Используют травы в разной дозировке и сочетаниях. Их заваривают или настаивают на спирту, а затем пьют или вводят внутрь. Кто-то заваривает лавровый лист в диких количествах: отвар пьет, а листья на ночь во влагалище вставляет.

Последствия: отравиться этими травами проще простого. В одних дозах они считаются лекарственными, в других — ядовитыми. Дозировка при этом рассчитывается индивидуально для каждого человека. Еще дело и в том, что при отравлении травы не вызывают сокращения матки. То есть плод гибнет и остается в утробе матери. Потом он или начинает разлагаться и в итоге убивает материнский организм, или превращается в муляж из парафина. Во время вскрытий такие находят даже у пенсионерок.

Репчатый лук во влагалище

Перья и корешки, вставленные во влагалище, хорошо растут в женском организме из-за благоприятной температуры и бактериальной среды. Но они вызывают гарантированное заражение. Грязь заносится или вместе с луковицей, или попадает в организм, когда овощ начинает разлагаться, а это неизбежно. Итог в обоих случаях один — гибель плода вместе с матерью.

И. Л. Лазарева, гинеколог, врач высшей категории