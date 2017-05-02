Что-то там не так…

На вопросы читателей отвечает гинеколог, врач высшей категории Н. И. Шустова.

У меня от природы очень широкое влагалище. Как его уменьшить?

Людмила, Астрахань

Кто вам это сказал? Не мужчина ли, у которого не самый большой пенис? Скорее всего, это так. Есть много мужчин, которые перекладывают страх неуверенности в себе на женские плечи. От природы стенки влагалища эластичны и способны приноравливаться к любым размерам мужского полового органа, от маленького до очень большого.

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Во время секса мы с мужем пользуемся лубрикантами, и каждый раз я чувствую боль во влагалище. Три года по назначению врача принимаю оральные контрацептивы, а эта проблема у меня уже два года. Как ее решить?

Елена, Пермский край

После трех месяцев приема оральных контрацептивов слизистая органов истончается и легко травмируется. Временно откажитесь от таблеток или смените на другие, содержащие идентичные натуральным эстрогены. Чтобы устранить неприятные ощущения, купите свечи с гиалуроновой кислотой или эстрадиолом — они будут увлажнять слизистую.

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У меня определили воспаление придатков. Вскоре снизилось сексуальное желание, начались проблемы с оргазмом. Это взаимосвязано?

Елена, Владимирская обл.

Такая связь не обязательна, но возможна. Особенно если воспаление придатков перешло в хроническую форму с поражением тканей яичника — это может отрицательно повлиять на гормональный фон и сексуальность женщины. Однако нельзя исключать и психологическую реакцию на болезнь. Совет: обследуйтесь у сексолога.

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Иногда сразу после секса у меня возникает желание сходить в туалет по-маленькому. Это нормально?

Алла, Тверская обл.

Нормально, поскольку при половом акте член партнера давит на мочевой пузырь и раздражает рецепторы, связанные с позывами к мочеиспусканию. Кроме того, такое желание после интимной близости заложено в женский организм природой, поскольку моча — природный антисептик, вымывающий посторонние бактерии.

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Во время близости мне хочется в туалет по-маленькому. Даже если перед сексом была в туалете. В общем, никакого удовольствия. Почему так?

Людмила, Орловская обл.

Такое случается при загибе матки, когда во время близости идет невольная стимуляция соседних с влагалищем органов. Если матка загнута вперед, стимулируется мочевой пузырь, если назад — прямая кишка. Отсюда ложные позывы. Это не заболевание, но лучше проконсультироваться с гинекологом.