Свой позвоночник лечу мёдом

Знаю из собственного печального опыта, что такое вертебробазилярная недостаточность, вызванная шейным остеохондрозом. Это сильные головные боли, приступы головокружения, темнеет в глазах. Никаких упражнений для шеи я делать не могла. Жизнь превратилась в мучение. А спас меня медовый массаж. Вначале невестка немного растирала мне спину, разогревая ее. Затем намазывала верхнюю часть вдоль позвоночника медом и начинала прижимать ладони по обеим сторонам от позвоночника и резко отлеплять их. Была очень легкая боль. Через какое-то время руки невестки становились серыми от шлаков. Закончив процедуру, она вытирала спину теплым влажным полотенцем. Не поверите, эффект от такого массажа потрясающий! Теперь каждый раз, когда мне становится хуже, я прошу кого-нибудь из родных сделать мне этот чудесный массаж.

И. Я. Бережная, Воркута