Проверенные лекарства от кашля и болезней желудка

Хочу поделиться двумя рецептами. Первый — от длительного кашля. Вскипятите 0,5 л молока. Взбейте 1 яйцо с ложкой сахара. Смешайте молоко, яйцо, 1 ст. ложку сливочного масла, добавьте соду на кончике ножа. Все взбейте и выпейте в горячем виде перед сном, так как именно ночью кашель донимает больше всего. Второй рецепт поможет больному желудку с любым диагнозом, кроме рака. Смешайте по 0,5 л меда и водки (или самогона), 0,5 кг сливочного масла. Растопите смесь на водяной бане и храните в холодильнике. Принимайте по 1 ст. ложке на голодный желудок 3 раза в день. Во время лечения не употребляйте кисломолочные продукты.
Е. М. Туровипова, Крым