Про кашель с тех пор я забыл…

Несколько лет назад подхватить простуду для меня было делом нехитрым. Обкладывался грелками, пил таблетки. Больше всего донимал кашель. В первые дни он был сухой, отрывистый, потом с комками слизи. Из-за сильной боли в горле не мог разговаривать. Даже когда ОРЗ было позади, кашель преследовал меня еще месяц.

По совету одноклассницы стал готовить грудной сбор. Смешивал 4 части мать-и-мачехи и по 3 части подорожника и корня солодки. Заваривал 1 ст. ложку сбора 1 стаканом кипятка и настаивал 30 минут. Пил по 2 ст. ложки через каждые 3 часа. Настой хорошо разжижает и выводит мокроту. Принимать его надо не меньше 10 дней. Я пропил его 2 недели, через 2 месяца курс повторил. Всего прошел 4 курса по 2 недели с перерывами в 2 месяца. С того времени прошло несколько лет, и я больше не вспоминаю про обдирающий горло надрывный кашель.

При простуде пью потогонный чай: смешиваю по 1 ст. ложке цветков липы и ягод калины, заливаю в термосе 0,5 л кипятка, настаиваю 5-7 часов и пью горячим на ночь по 1-2 стакана, добавляя по вкусу мед. Курс лечения — 4-5 дней при сильной простуде. Можно также в заваренный горячий зеленый чай добавить на кончике ножа перемолотый корень имбиря и пить горячим 2-3 раза в день. Во время лечения из дома лучше не выходить. Курс — 3-4 дня. Желаю всем читателям крепкого здоровья, счастья, добра и долголетия!

Д. П. Харчевкин, Брянск

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