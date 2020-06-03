Мне из такого состояния помог выйти психиатр. За 5 минут назначил препарат

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Для Марины из Курской обл., автора письма «Страшно выходить куда-то одной» («Айболит» №22 за 2019 г.).

Вы, Марина, всего боитесь. А почему вы не боитесь обижать своих детей? Читая ваше письмо, в голове проносится: «А где родители этой девушки? Почему не помогают ей?» В таких случаях с человеком не должны нянчится, но помочь выйти из такого состояния надо обязательно. Страхи появляются от того, что в организме происходит сбой — так он подает сигнал о том, что вы неправильно его эксплуатируете. Если вы эмоции срываете на детях, значит, в семье тоже не все хорошо. Мало получить лечение, главное — после него очень строго брать себя в руки. Болит желудок, сердце, что-то в ушах — все может вызвать страх. Обследовались ли вы? Сейчас любого спроси, и он скажет, если что-то беспокоит — надо сдать общий анализ крови, а еще на сахар, холестерин. Если сахар или холестерин повышены, первое, что поможет, — правильное питание.

Какой у вас распорядок дня? Его надо правильно построить: ложиться не позднее 22 часов, вставать хотя бы в 7 часов утра, а не спать целый день. От компьютера, телевизора временно лучше вообще отказаться. Как вы едите? Натрескались один раз на целый день или вообще голодаете? Трудно что-то советовать, не зная вас.

Почему я решила написать? У меня гипертония, есть врожденные дефекты органов. На фоне неправильного питания, операций, семейных конфликтов появились страхи. Понаблюдайте за собой: откуда идет сигнал страха? Если возникает боль, откуда она идет? Мне из такого состояния помог выйти психиатр, за 5 минут назначил препарат. Пила я его недели две, а потом по мере необходимости.

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