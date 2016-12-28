Медуница укрепит лёгкие

После воспаления легких очень долго не могла восстановить здоровье. Кашель не отступал, в груди чувствовала тяжесть. Лекарства пить уже не могла, поскольку курс лечения был длительным. Помогла восстановиться медуница. В ней много целебной слизи, которая смягчает кашель. Это противовоспалительное растение, а также вяжущее, так как богато дубильными веществами. Используется и в качестве антисептического средства. Настой медуницы часто рекомендуют для лечения болезней легких, избавления от хрипоты в голосе. Его используют при ларингите, трахеите, бронхите, пневмонии, бронхиальной астме и даже туберкулезе легких. Настой я готовлю так: 1 ст. ложку медуницы заливаю 1 стаканом воды, настаиваю 30 минут и процеживаю. Принимаю по 1/3 стакана 3 раза в день за час до еды. При помощи такого настоя я вылечила легкие, а еще он помогает мне при любом кашле.

Л. Е. Турищева, Смоленская обл.