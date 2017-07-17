Каждое утро я стала натощак съедать печёную луковицу

С некоторых пор у меня начал скакать сахар в крови. Диабет не ставят, но ситуация со здоровьем настораживает. Прежде чем принимать аптечные препараты, я по совету одного знакомого, у которого был преддиабет, стала есть печеный лук в дополнение к основным блюдам. Сахар пришел в норму. Чтобы закрепить успех, провела 12-дневный курс лечения печеным луком: каждое утро стала съедать натощак одну луковку. Через три дня после завершения курса сдала анализ крови — уровень сахара не поднялся.

Заинтересовалась лечебными свойствами этого простого блюда и узнала много нового.

Оказывается, запеченный лук полезен при гипертонии и атеросклерозе. Лук помогает сосудам очиститься, избавляет от атеросклеротических бляшек, препятствует резким скачкам кровяного давления.

Печеный лук полезно чаще употреблять в пищу тем, у кого есть проблемы со свертываемостью крови. А после инфаркта или инсульта такой лук рекомендуется есть ежедневно.

Печеный лук помогает справиться с язвами и незаживающими ранами. Надо запечь луковицу в шелухе и прикладывать к больному месту, пока болячка не затянется. Запекать лучше луковицы среднего размера. В них больше ценных микроэлементов, чем в крупных или мелких.

А. Феклистова, Вологодская обл.