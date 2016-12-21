Сейчас все больше лекарств выпускают в виде свечей. При каких проблемах со здоровьем они могут пригодиться?Представьте такую ситуацию: вам недавно исполнилось 30 (или 40) лет, вы активны, бодры, полны сил и вообще рассчитываете на долгие годы безболезненного существования.Когда мои дети кашляли, я поила их такой настойкой: смешивала 1 стакан натурального меда, 1/2 стакана сока алоэ, 1/2 стакана водки.Несколько лет назад меня начали преследовать сильные головные боли. Прошел обследование, проверили состояние сосудов головы – вроде бы все в порядке.* Определите, на какие конкретно растения вы реагируете, и избегайте близких контактов с ними. Ведь зачастую люди не знают этого.