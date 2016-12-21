Не кури!

Веками люди спорили, что есть табак — дар божий или искушение сатаны.

  • Индейцы собирали для курения определенные виды трав. Они поджигали их с одного конца, а с другого жевали, сосали или втягивали дым, который истощал их плоть и отравлял организм. ne-kuriНо индейцы говорили, что не чувствуют утомления.
  • Майя и ацтеки табак не только курили, но и жевали, заваривали и пили как чай. Вдыхали (нюхательный табак) и добавляли в отвары для клизм. Еще употребляли в виде желе. Сжигание травы для получения дыма стало частью исцеляющих обрядов: диагностических и лечебных. Оно также изгоняло злых духов, которые могли привести к болезни.
  • Одной из самых первых жертв пагубного пристрастия к табаку стал английский математик и астроном Томас Гарриот, который быстро пристрастился к курению табачных листьев и умер от рака носа. Курение он называл не иначе как «святым дымом». В Европе в XVII веке запах дыма от курительной рубки считался запахом джентльмена.
  • Лекари Старого Света от всей души советовали курение как наиполезнейшее средство от… сифилиса.
  • Быстрое распространение курения было тесно связано с его якобы целебной силой. Табак покорил Старый Свет потому, что люди верили в чудесные целительные свойства этого растения. Именно курение расслабляло, приносило чувство беззаботности, ощущение благополучия. А главное — оно утоляло голод и позволяло выполнять долгую и трудную работу.
  • В России курение прижилось не сразу и даже можно сказать «с боем». В 1634 г. патриарх Московский Иоасаф I запретил продажу табака. Курильщикам, и мужчинам, и женщинам, в качестве наказания следовало вырывать ноздри или пороть их до тех пор, пока на спине не останется кожи. А вот Петр Великий, охочий до всего западного, не только сам пристрастился к трубке, но и способствовал распространению курения.
  • Османский султан Мурад IV (1623-1640 гг.), напротив, был одним из первых правителей, запретивших курение, поскольку считалось, что оно губит душу и тело. Он даже попытался закрыть кофейни, в которых собирались курильщики.
  • Китайский император Чжу Юцзань (1627-1644) запретил курение табака. Простолюдины, нарушившие указ, должны были наказываться так же, как «предатели государства, перешедшие на сторону варварских племен».
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