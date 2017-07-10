Назло друг другу

Почему распадаются семьи и как это предотвратить?

Как правило, происходит это из-за повседневного быта. Дом-работа, работа-дом и совсем нет времени друг для друга. Что же с этим делать и как вернуть гармонию?

  • Никогда не произносите фразу: «Я же тебе говорил(а)!». Не говорите о том, что у вашего супруга (супруги) плохие родители. Это только отдалит вас друг от друга. Запомните! Это его (ее) родители, вам их не переделать. И это стоит принять.
  • Не сравнивайте вашу половинку с кем-либо. Каждый человек уникален и неповторим.
  • Не делайте что-либо назло друг другу. Это замкнутый круг, который хорошо не закончится и усугубит ваши и без того тяжелые отношения.
  • Хвалите друг друга. Мечтайте вместе, делитесь мечтами. Проводите больше времени наедине, зай­митесь общим делом. Сделайте перестановку, прочитайте вместе книгу или посмотрите фильм. Общее дело всегда сближает.
  • Давайте друг другу отдых. Нет ничего страшного в том, если ваш любимый хочет съездить на рыбалку, а ваша любимая сходит к подруге.
  • Доверяйте друг другу и советуйтесь. Недомолвки — лишь первые шаги к разводу. Ведь все тайное когда-то становится явным. Любите друг друга и доверяйте. И тогда в вашей семье будет мир и покой.
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