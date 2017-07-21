Летим на свет

О том, что солнце может стать причиной аллергии, сухости кожи и — что гораздо хуже — рака кожи, знают все. Но солнцезащитными средствами пользуются немногие. А кто-то не умеет делать это правильно. Воспользуйтесь советами специалиста.

  • Солнцезащитный крем нужен не только на пляже. Защищать кожу от солнца необходимо на протяжении всего года. На пляже переходите на SPF 30 и выше.
  • Считается, что смуглой коже не нужна такая сильная защита, как светлой. Она, действительно, лучше защищена природой от лучей типа В, которые вызывают ожог. Но от чей типа А, ускоряющих старение кожи, у нее защиты нет.
  • Кремы блокируют солнечные лучи за счет добавления специальных фильтров — химических соединений, влияние которых на кожу до сих пор до конца не изучено. Поэтому, чтобы уменьшить их вредное воздействие, через 2 часа смывайте крем и обновляйте слой.
  • Многие считают, что солнцезащитные средства мешают выработке витамина D, поэтому не пользуются ими. На самом деле дневную дозу этого витамина человек получает всего за несколько минут пребывания на солнце без защитного крема.
  • На юге всегда наносите защитные средства: для лица — с фактором защиты 50, для тела — от 10 до 30. Носите кепку, шляпу, а на пля-
    же — очки, даже в море в них плавайте. Ведь вода, отражая солнечные лучи, усиливает радиацию.

И. Г. Соколов, косметолог-дерматолог

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