Кручу, верчу, калечу!

Эта игрушка захватила умы детей, подростков и даже взрослых. Одни называют ее новомодной дебилкой, другие — антистрессовой крутилкой. Так что же такое спиннер, чем он хорош и чем опасен?

Пока психологи ломают голову над тем, к чему может привести повальное увлечение спиннерами, мир разделился на два лагеря. Одни руками-ногами и кошельком голосуют за вертушку, уверяя, что она снимает стресс, избавляет от тревог, успокаивает, развивает концентрацию внимания, ловкость рук и мелкую моторику у детей. Другие называют спиннер зомбирующей дрянью, а владельцев игрушек — психами. Но сначала о том, как появилась эта игрушка.

Дело было в начале Великой Отечественной войны. С Украины на восток эвакуировали психиатрическую лечебницу. Все кругом грохочет, немецкие самолеты вот-вот разбомбят здание, а больные от страха цепляются за кровати и отказываются садиться в машины. И вот одному из врачей попадается на глаза ящик с подшипниками, оставленный кем-то из хозвзвода. Он надевает одно изделие на палец, раскручивает, демонстрирует умственно отсталым пациентам вращающееся чудо и раздает каждому по подшипнику. Пока завороженные пациенты их крутили, санитары рассадили всех по машинам и увезли подальше от линии фронта. А находчивый врач после войны написал о своем случайном эксперименте в научной работе. В ней он доказал, что психически нездоровым людям в стрессовых ситуациях надо замыкать сознание, дабы в их головах не рождались мысли, приводящие к непредсказуемым действиям.

Подшипник — та же ручная вертушка. Если крутить спиннер несколько минут в день в перерывах между каким-нибудь делом, поводов для переживаний нет. Но если взрослый или ребенок крутит игрушку постоянно, стоит задуматься. Психологи, во всяком случае, считают, что постоянная потребность крутить что-то в руках говорит об имеющемся у человека невротическом расстройстве, и помочь ему может только специалист. Передозировка спиннерами тоже может плачевно сказаться на психике. Если следить за движением вертушки, сосредоточить внимание на чем-то другом уже нереально.

В России становится все больше тех, кого травмировала пластиковая безделушка. Самые распространенные травмы происходят, когда спиннеры выскакивают из рук и на огромной скорости врезаются в нос, щеку, глаз. Медики потом накладывают на разорванные части тела десятки швов. Более того, сейчас в продаже появились вертушки с электронной начинкой. Они просто взрываются в руках. Но детей это не пугает. Они раскручивают спиннер на языке, между зубами, пытаются остановить вращающуюся игрушку глазом, приделывают к пластиковым спиннерам режущие предметы, бенгальские огни, зубочистки, превращая вертушки в опасное орудие. Но спиннеры продолжают разлетаться как горячие пирожки, а бизнес на производстве «чертовых колесиков» исчисляется миллионами долларов.