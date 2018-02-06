Греем ноги — лечим насморк

Девясилом рекомендуют лечиться при синдроме раздраженного кишечника, если он сопровождается спазмами и коликами в кишечнике, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и хроническом эрозивном гастрите, преимущественно протекающем с повышенной секреторной функцией. После такого лечения восстанавливается процесс пищеварения, а язвы быстрее рубцуются.В солнечные дни хочется побольше побыть на улице, особенно если выезжаешь на море. Но, как известно, солнце небезопасно.…и болезнь курильщиковОблитерирующий тромбоангиит поражает в первую очередь мужчин, которые неумеренно курят на протяжении многих лет. Никотин – враг сосудов.Пора заняться иммунитетом Нынешней зимой я дважды переболела ОРЗ. Видимо, пора заняться иммунитетом.Сильный удар слева от грудины — одна из причин внезапной сердечной смерти детей и юношей, занимающихся спортом. Сотрясение сердца — это одна из частых причин смерти молодых людей на спортивной площадке.