Греем ноги — лечим насморк

Связь здесь прямая: когда замерзают ноги, ухудшается кровоснабжение верхних дыхательных путей.
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Если начался насморк, нужно хорошо попарить ноги. Желательно в ванночку добавить горчицу. Но можно растянуть это удовольствие на всю ночь, насыпав порошок горчицы в простые хлопчатобумажные носки, сверху надеть шерстяные — и в постель. Еще можно прогреться в бане.
- Промывайте нос соленой водой. Эта процедура не очень приятная, но зато избавит от насморка. В теплой воде растворите соль (на 1 стакан воды достаточно 1 чайн. ложки соли). Наберите раствор в резиновую грушу и кончик введите сначала в одну ноздрю, после чего сплюньте воду в умывальник. Затем повторите то же самое с другой ноздрей. По окончании процедуры высморкайтесь и прополощите горло соленой водой.
- Из алоэ выжмите сок, смешайте его с теплой водой. Время от времени закапывайте смесь в нос по 2 капли. Часто советуют добавить немного меда.
- Сделайте целебный мешочек с высушенными и измельченными травами — мятой, зверобоем, ромашкой, лавандой, мелиссой, подорожником, цветками шиповника. Как можно чаще в течение дня вдыхайте их аромат.
- На ночь на крылья носа поставьте йодные точки. Вместо йода можно использовать лимонный сок.