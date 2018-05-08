Что-то с суставами…

Люблю обувь на высоких каблуках…

Но ноги стали быстро уставать. Как им помочь?

К. Орефьева, Санкт-Петербург

Высокие каблуки — большая нагрузка, в том числе на крестцово-поясничный отдел позвоночника. Чтобы не травмировать спину, оптимальная высота каблука — не выше 4-4,5 см. И нельзя такую обувь носить целый день. Можно лишь пройтись из до­ма на работу и обратно. Высокие каблуки — гарантия того, что появятся проблемы с позвоночником. Просто в молодости это не очень заметно. Зато потом…

Нога при ходьбе опухает…

Как-то возвращалась вечером домой и в темноте наступила на камень. Боль по краям ступни не проходит уже несколько месяцев. Трещин, перелома и вывиха нет, но нога при ходьбе опухает. Чем и как вылечиться?

И. Пегова, Воронеж

Причиной длительных болей в стопе после травмы может быть растяжение связок, соединяющих мелкие кости стопы, неправильная нагрузка при ходьбе, вызванная болью. Прежде всего постарайтесь купить в аптеке стельки-супинато­ры, они должны быть на размер меньше обуви. Кроме того, вам помогут сосновые почки и хвоя. Свежие молодые побеги сосны (примерно 50 г) залейте 10 л горячей воды и настаивайте 40 минут. Когда вода слегка остынет, погрузите в нее больную ногу на 20 минут. Такую ванну можно заменить повязкой на ночь из ваты, пересыпанной сильно истолченной и просеянной хвоей сосны. Параллельно внутрь принимайте отвар сосновых почек. Залейте 1 ст. ложку почек сосны (10 г) 1 стаканом воды, накройте крышкой и кипятите на водяной бане 30 минут. Настаивайте 10 минут, процедите через 2 слоя марли, отожмите оставшееся сырье и добавьте кипяченой воды до первоначального объема. Принимайте по 2 ст. ложки 3 раза в день после еды.

Надо делать МРТ, а я боюсь…

У меня подозрение на грыжу позвоночника. Доктор сказал, что надо сделать МРТ. А я боюсь этой процедуры. Нельзя ли обойтись обычным рентгеном?

М. М. Мирзоева, Дагестан

Ваш доктор прав. Магнитно-резонансная томография (МРТ) — самый надежный метод диагностики проблем позвоночника. Он позволяет очень хорошо и четко увидеть изменения не только костей, но и мягких тканей. Что очень важно, так как грыжа — это мягкая ткань. К тому же при МРТ не задействуется иони­зи­рующее излучение, как при рентгене. Так что не бойтесь этой процедуры.

Просыпаюсь — спину тянет…

Ложусь спать в 22-23 часа. Встаю в 7-8 утра. Сплю по времени достаточно, но все равно поднимаюсь разбитым, спину тянет. Словно и не отдыхал ночью…

Е. Тихонов, Астраханская обл.

Прежде всего спать рекомендуется на твердой постели. При этом спинные мышцы полностью расслабляются, устраняются искривления позвоночника, еще улучшается кровоснабжение. И тогда утром проснетесь без неприятных ощущений в спине. Важный момент: перестаньте пользоваться «мамиными» и «бабушкиными» подушками. Смените их на ортопедические, они сейчас везде есть в продаже и недорого. Или кладите под шею твердый валик, скатанный из толстого полотенца, — такой, чтобы он по размеру плотно прилегал к шее. Валик или ортопедическая подушка, которая сделана по тому же принципу, массируют шейные позвонки, что само по себе полезно. Первое время возможны небольшие болезненные ощущения, но они через несколько часов проходят. Если приучите себя спать с правильно приподнятой во сне головой, у вас не только появится ощущение полноценного отдыха, но и пройдут застойные явления в лимфосистеме. Не будет тяжелой голова и уйдут головные боли, если они случались. А главное — улучшится мозговое кровообращение.

У. М. Хамзатов, остеопат, врач высшей категории