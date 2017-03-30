Берегите глаза смолоду

Как сохранить хорошее зрение до глубокой старости.
- Тренируйте глазные мышцы. Хорошее упражнение для тренировки глазных мышц: поставьте указательный палец вертикально на расстоянии 15-20 см от глаз. Плавно ведите палец от правого плеча к левому, при этом смотрите на кончик пальца и одновременно не выпускайте из виду предметы, находящиеся в поле зрения (за ним и перед ним).
- Следите за осанкой. Трудно поверить, но искривление позвоночника также может привести к потере остроты зрения. На первый взгляд, это две абсолютно разные проблемы. Но позвоночник является проводником двух кровеносных сосудов, деятельность которых обеспечивает приток крови к мозгу и глазам человека. Поэтому если не можете найти причину внезапного ухудшения зрения, то обратите внимание на позвоночник. И еще, старайтесь не поднимать слишком тяжелые предметы. Если ведете преимущественно сидячий образ жизни, делайте перерывы на разминку и гимнастику.
- Нужен витамин А. Недостаток витамина А провоцирует быструю утомляемость глаз, снижает остроту зрения в сумерках. Припухлость век по утрам — сигнал того, что в организме дефицит витамина А. Поэтому ешьте морковь, горошек, дыню, печень. Если возникает ощущение сухости и раздражения глаз, значит, организму не хватает витаминов группы В, присутствующих в грибах, зерновых культурах, бобовых, бананах, и бета-каротина. Для сохранения зрения полезны витамины Е и С. Ищите их в овощах, бобовых, зелени. Витамин С — в шиповнике, смородине, квашеной капусте, цитрусовых. Щедро включайте в рацион блюда из этих продуктов.
- Промывайте глаза чаем. Чтобы снять усталость, уменьшить покраснения, промывайте глаза чаем, настоем цветков черемухи, клевера лугового, листьев мяты, подорожника. Утром можно по 20 раз плеснуть на глаза сначала теплой, потом холодной водой. А вечером, перед сном, наоборот, — сначала холодной, потом теплой.
- Снимите усталость и напряжение. Помогут примочки и компрессы. Можно положить на закрытые глаза теплые пакетики от заваренного чая. Можно натереть сырой картофель, положить кашицу в марлю и приложить к векам. Или пропитать в соке мелко нарезанной петрушки ватные диски и положить на веки. Компресс надо держать 10-15 минут, потом умыться теплой водой.
В. П. Погодин, офтальмолог, врач II категории