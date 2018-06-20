Ах, какая «красота»!

И как такое красивое создание может убивать миллионы людей по всему миру? Чтобы не вдаваться в тонкости работы иммунитета человека, расскажем все своими словами и понятно.

Что делает ВИЧ с организмом? Если кратко — убивает лимфоциты, макрофаги, клетки. Но самое печальное — это мертвый лимфоцит. Кто такие лимфоциты и что они делают? Лимфоцит — это фейсконтроль нашего организма. Даже нет, это вышибала. Фейсконтроль — это макрофаги. Если на тусовку пробрался чужак, которому удалось пройти фейсконтроль, лимфоцит выгоняет его из организма. И запоминает, кого он вышвырнул, чтобы больше не пускать его внутрь. После того как вирус доведет количество лимфоцитов до 200 в микролитре крови, ваш клеточный иммунитет отключится. Организм начнет наполняться всякой нечистью.

Отчего умирают зараженные ВИЧ? Да от любой ерунды, которую вы никогда не замечаете. Каждое апчхи, каждый насморк, порез да тысячи других незначительных болячек, от которых защищает иммунитет, для зараженного проходит в несколько раз труднее — во столько, во сколько меньше количество лимфоцитов в крови.

Как ВИЧ попадает в организм? Вирус передается половым путем при незащищенном контакте слизистых, переливании крови или использовании одного шприца на всех. Возможно внутри­утробное заражение — от матери ребенку. Так что, поленившись надеть презерватив во время секса с непроверенным партнером, в будущем рискуете получить «безудержное веселье».

ВИЧ прячется в костях. Исследователи выяснили, почему у больных ВИЧ хрупкие кости. Оказалось, что вирус способен поражать костную ткань. Не случайно у зараженных ВИЧ часто случаются переломы. Еще одна беда: в костях лекарствам трудно добраться до вируса.

И последнее: если вам кто-то «умный» будет говорить, что от ВИЧ умирают, — плюньте ему в лицо. При лечении с помощью высокоактивной терапии больные живут до 70-80 лет и умирают как все. Причем умирают не от ВИЧ, а от СПИДа, который появляется у ВИЧ-зараженных, если не лечиться. Здоровых вам Т-лимфо­цитов!

В. С. Дятлов, иммунолог, врач высшей категории