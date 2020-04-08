Травля в школе

Чтобы разобраться в причинах школьной травли, достаточно покопаться в своих школьных годах.

Синдром белой вороны, и не только

Кто чаще всего подвергался травле? Те, кто младше и слабее, и те, кто не похож на остальных. Внешним видом, поведением, интересами — всем, чем угодно. Иными словами, белая ворона. Есть еще одна категория детей — те, кто наушничает, ябедничает, относится ко всем свысока, но таких мало. Мы же будем говорить о травле, которая возникает как бы на пустом месте.

Новенький в классе

Представьте ситуацию: в класс приходит новый ученик. В 90 случаях из 100 он подвергнется травле. Ему могут дать обидную кличку, издеваться над ним морально и даже физически. Так будет продолжаться, пока новенький (или новенькая) не завоюет авторитет, не докажет своим поведением, что он достоин уважения. Тогда травля прекратится, и новенький превратится в полноправного члена коллектива, станет, что называется, своим. Такая модель поведения известна в армии под названием «дедовщина». В той или иной мере она присуща почти любому коллективу. Новенький должен пройти испытания, прежде чем его примут в «стаю». А иначе как узнать, чего он стоит? Вариант с новенькими самый безобидный, если дело не заходит слишком далеко. Гораздо отвратительнее, когда старшие травят младших потому, что сильнее их. Или когда агрессивно настроенная группа школьников выбирает себе одиночную жертву и доводит ее до полного отчаяния.

Немного статистики

С травлей в школе сталкиваются 89% детей. Из них 8% — агрессоры, 22% — жертвы, 43% — наблюдатели и 16% — так называемые «хамелеоны» — те, кто в зависимости от обстоятельств могут стать и агрессорами, и жертвами. Готовы помочь жертве около 20% из категории наблюдателей. Но между «готов» и «помогаю» зачастую лежит пропасть…

Как противостоять?

Жертвы и их родители ни в коем случае не должны мириться с травлей. Жертве ни в коем случае нельзя держать происходящее в тайне. Если невозможно адекватно ответить на физическое насилие (да-да, иногда полезно вступить в драку, чтобы защитить свою честь и достоинство!), стоит найти человека, который может помочь, и рассказать ему о происходящем. Неплохо также заиметь группу поддержки и постараться не показывать агрессору своего страха, покорности, слабости, растерянности. То же самое относится и к родителям жертвы. Разберитесь в ситуации. Будьте тверды, защищайте своего ребенка. Правда на вашей стороне. В крайнем случае можно сменить школу. Уход от проблемы и ее окончательное решение — это разные вещи.

В. П. Солнцева, детский психолог