Первые признаки диабета

Что должно насторожить родителей и стать поводом пойти к эндокринологу.

  • Повышенная жажда: дети могут выпивать по нескольку литров воды в сутки и просыпаться даже ночью, чтобы попить воды.
  • Учащенное мочеиспускание, иногда до 20 раз в сутки. Норма — примерно 6 раз в сутки. Может отмечаться энурез или ночное недержание мочи. Моча почти бесцветная, без запаха, но на пеленках и белье остаются липкие следы или пятна, напоминающие (после высыхания) крахмальные.
  • Сухость слизистых и кожи от обезвоживания. Могут появиться опрелости, зуд, воспаление наружных половых органов у девочек.
  • При хорошем аппетите ребенок худеет. На более поздних стадиях у новорожденных при диабете аппетит резко ухудшается.
  • Понижается острота зрения из-за помутнения хрусталика. Это происходит из-за отложения сахара в нем. Поражаются и сосуды сетчатки.
  • Ребенок быстро устает, начинает хуже учиться, малоактивен, жалуется на головную боль в конце дня.
  • Могут возникать гнойничковые и грибковые поражения кожи, длительно не заживающие царапины.
  • Мышцы становятся слабыми, кости ломкими, плохо срастаются при переломах из-за остеопороза.
  • Сонливость ребенка, головная боль, боли в животе, тошнота и рвота, запах ацетона или моченых яблок изо рта — все эти симптомы требуют немедленного обращения к врачу и обследования. К сожалению, дети нередко поступают сразу в реанимацию.

Л. С. Самсонова, детский эндокринолог

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