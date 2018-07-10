Первые признаки диабета

Мне 50 лет. Весь день на работе провожу стоя.При сахарном диабете очень опасны раны на стопах. Как их избежать и что делать, если повреждения все-таки появились.У моей подруги была атрофия мышц. Она работала в Магадане и там застудила ноги.Свежий сок из травы красного клевера лугового или травы мокрицы отфильтруйте. Сразу же нагрейте до 85-90°С, но ни в коем случае не кипятите, и снимите с огня.Незапланированная беременность при диабете грозит тяжелыми осложнениями. Подберите свой метод контрацепции, чтобы планировать беременность.