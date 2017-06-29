Набил шишку малыш

Дочка упала и с размаху ударилась лбом об острый косяк. За секунды выросла огромная шишка. Поплакала совсем немного, будто ударилась не сильно. Потом была веселая, вела себя как обычно. Я сразу приложила холодное мокрое полотенце. К вечеру гематома немного рассосалась, но осталась шишка фиолетового цвета. Что делать в таких случаях — чем-то мазать, прикладывать примочки или ничего не нужно? Чем это может грозить в будущем?

И. Лыкова, Ростовская обл.

На голове даже маленькая ранка может сильно кровоточить. При ушибе образуется гематома, так как кровь не успевает свернуться и накапливается под кожей. После ушиба к шишке надо сразу же приложить что-нибудь холодное минут на 15. Через некоторое время опять сделайте холодный компресс. Попробуйте приложить к шишке измельченный лист лопуха, завернутый в бинт. Зафиксируйте все марлевой повязкой. Такой компресс снимет отек и воспаление.

Если это просто шишка, сосуды сузятся, кровотечение остановится, и гематома без последствий рассосется. Но даже через несколько недель на месте ушиба можно нащупать уплотнение. Это нормально. И все же наблюдайте за ребенком, так как могут появиться опасные симптомы. На что надо обратить внимание?

Нарушилось сознание или речь.

У ребенка болит голова (боль не проходит в течение часа).

Ребенок не может двигать рукой или ногой, ощущает слабость в конечностях.

Появилась сонливость, что-то необычное в поведении.

У него стали разными по размеру зрачки глаз.

Появились рвота, судороги, головокружение, нарушение равновесия (которые сохраняются больше часа после травмы).

Из носа или ушей открылось кровотечение, выделяется бес­цветная или кровянистая жидкость.

У ребенка под глазами или за ушами появились темно-синие пятна.

И. С. Другов, детский врач-травматолог