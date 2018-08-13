О серебряной воде

Ионизаторы LUZANATOR наделяют жидкость из крана ценностью 999 пробы и целебными свойствами

Современная экология далеко не идеальна. Нам часто приходится дышать вредными выбросами, пить загрязненную воду. И возникает вполне естественное желание обезопасить себя и близких. Но как это сделать? С давних времен известны особые бактерицидные свойства серебра. О его благотворном действии на организм ходят легенды. Недаром наши предки клали в кувшин и ведра серебряную ложку или монетку, чтобы улучшить качество, находящихся в них воды.

Сегодня специалисты утверждают, что использование серебряной воды может пойти на пользу и при разных недугах. Она поддерживает иммунитет, защищает от респираторных вирусных и кишечных инфекций, очищает организма от шлаков, помогает при головной боли, усиливает эффективность лекарственных средств и фитопрепаратов, а также способствует лучшему усвоению макро – и микроэлементов и витаминов.

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

Мозг человека на 85% состоит из воды и отличается повышенной чувствительностью к обезвоживанию. Когда мозгу не хватает воды, человек может ощущать любые из следующих симптомов:

– Чувство усталости, которое не является результатом напряженной работы, в самой тяжелой форме: синдром хронической усталости. Термин «синдром» обозначает состояния, при которых, как минимум, три любых симптома наблюдаются одновременно. Вообще говоря, симптомы — это контрольные индикаторы серьезных, вызванных обезвоживанием проблем, с которыми сталкивается организм.

– Прилив крови к лицу. Когда кровообращение в мозге усиливается, чтобы улучшить его снабжение водой, приток крови к лицу также увеличивается.

– Раздражительность, вспыльчивость, гнев без видимых причин – бесконтрольный гнев.

– Мнительность, плохая концентрация внимания, бессонница.

ТЕСТ-ДИАГНОСТИКА

Вопросы для самооценки выраженности дефицита воды (обезвоженности) организма

Вы жалуетесь на тяжесть в голове, чувство усталости, которое не является результатом напряженной работы; у вас синдром хрони ческой усталости? Вас беспокоит прилив крови к лицу? (когда кровообращение в мозге усиливается, чтобы улучшить его снабжение водой, приток крови к лицу также увеличивается) Отмечаете ли вы у себя раздражительность, вспыльчивость, гнев без видимых причин – бесконтрольный гнев? Вы жалуетесь на чувство тревоги без каких-либо веских осно ваний (синдром беспокойства)? Вас беспокоит мнительность, плохая концентрация внимания, ухудшение кратковременной памяти, бессонница? У Вас есть ощущение подавленности и неадекватность реак ций ? Отмечаете ли вы у себя снижение энергичности и постоянное чувство нехватки жизненных сил? Вы жалуетесь на уныние, угнетенное состояние в его крайней форме (депрессия)? Вы испытываете тягу к спиртным напиткам, курению? Вы отмечаете тягу к напиткам, содержащим кофеин – чаю, кофе, энергетическим и газированным напиткам, особенно с сахаро заменителями? У Вас боязнь открытых пространств (агорафобия)? Вас беспокоит плохая работа почек, отеки под глазами, одутловатость лица, редкое мочеиспускание (2–3 раза в день)? У Вас нарушение пищеварения, проявляющееся изжогой, от рыжкой, тяжестью под ложечкой, вздутием живота, схваткообразны ми болями, поносом, срыгиванием, рвотой; желание запивать во время еды? Вы жалуетесь на головную боль, головокружения, обмороки (кратковременные потери сознания)? Вас беспокоит несвежее дыхание? (его причиной становится разложение пищи, которая осталась в желудке, или газы, которые вырываются из кишечника и «прорываются» вверх) Отмечаете ли вы у себя рвотный рефлекс на прием пищи; приступы утренней тошноты и рвоты ? Вас беспокоит снижение тонуса кожи, появление морщин, сухость или наоборот чрезмерная жирность кожи (может сопровож даться зудом), сухие волосы? Вы отмечаете сухость во рту, особенно по утрам; сухой пер шащий кашель? Вам официально установлен медицинский диагноз «Миг рень» (приступы головной боли, локализующейся обычно в одной половине головы)? Вы жалуетесь на боли в области желудка; боль при колите (воспалении слизистой толстого кишечника)? Вы отмечаете у себя запоры (замедленное, затруднённое или систематически недостаточное опорожнение кишечника)? Вас беспокоит изжога во время еды и натощак? У Вас есть боль, хруст, плохая подвижность суставов; боль в ногах при ходьбе, артрозы, артриты? Вас беспокоят боли в области шеи, в спине, в костях; осте опороз (снижение плотности костной ткани)? У вас плохой сон; сны с источниками воды (реки, озера, во доемы), кошмарными сновидениями.

Признаки критических симптомов недостатка воды в организме:

изжога;



диспепсия;



ревматоидная боль в суставах;



боль в спине;



головные боли;



боль в ногах при ходьбе;



фибромиалгия (боль в мышцах и мягких тканях, способная привести к мышечной дистрофии);



боль при колите и запоре;



ангинозная боль;



приступы утренней тошноты ;

несвежее дыхание тоже является недостатка воды в организме.



Происхождение этих болей и симптомов понять очень просто. Органам не хватает воды, чтобы очистить его от токсичных отходов и повышенной кислотности. Нервные окончания регистрируют изменение химической среды и передают эту информацию в мозг. Мозг пытается сообщить о грозящих проблемах, которые могут стать результатом локального обезвоживания.



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Идеальным решением получения серебряной воды в домашних условиях с достаточно выраженным бактерицидным действием, но абсолютно безопасной для организма человека, является использование специально разработанных компанией «АкваАмулет» устройств – ЛУЗАНАТОРОВ. Он представляет собой компактный стержень из безопасных и экологически чистых компонентов, покрытый пищевым серебром высшей пробы по уникальной технологии SILVER NANO TEHNOLOGY! Устройство легко и удобно крепится к внутренней стенке графина, кувшина, кулера, помпы и даже чашки. Конструкция и материал нашего ионизатора позволяют добиться потрясающего эффекта оздоровления и вкуса ключевой воды! Уникальность, доступная цена, простота в использовании позволили ему быстро завоевать любовь потребителей. LUZANATOR прошел все необходимые тесты и испытания, имеет государственный сертификат безопасности и свидетельство о проведении экспертизы.

Ионизаторы LUZANATOR компания «АкваАмулет» выпускает с 2015 года, за это время они успели себя успешно зарекомендовать. LUZANATOR способен в течении четырех часов ионизировать 2 литра воды до той концентрации серебра, которую организм в состоянии воспринять. Предельно допустимая концентрация серебра в воде – 0,05 мг/л. После контакта с LUZANATOR питьевая вода содержит 0,02 мг/л ионов серебра, то есть в 2,5 раза ниже установленной безопасной дозы. Видов ионизаторов существует множество, что позволяет прикрепить их в любой емкости с водой: в чашке, стакане, кувшине.

А вот еще 7 аргуметов в пользу ЛУЗАНАТОРА:

Ионы серебра придают воде чистоту, свежесть и неповторимый родниковый вкус;

LUZANATOR может применяться совместно с водным фильтром любой конструкции;

Применяемая технология изготовления позволяет LUZANATOR успешно конкурировать с электрическими ионизаторами по цене и эффективности.

Устройство компактно, удобно в использовании, имеет приспособления для крепления внутри любой емкости.

Благодаря ионизатору питьевая вода длительное время сохраняет полезные свойства и может храниться намного дольше обычной.

LUZANATOR дарит питьевой воде совершенно иное качество, наделяет ее целебными для человеческого организма свойствами.

Серебро обладает антибактериальным действием и препятствует размножению опасных микроорганизмов.

Оценить вкусовые свойства серебряной воды уже успели многие горожане.

Интересный факт: чудодейственное влияние серебряная вода оказывает даже на растения. После полива они быстро идут в рост, зеленеют и развиваются. Хорошо действует она и на аквариумных рыбок. В обогащенной ионами воде не заводятся вредные организмы, которые вызывают различные заболевания.

Употребление серебряной воды не только эффективно очищает организм, но и защищает его от простудных заболеваний и кишечных (бактериальных) инфекций без угрозы развития дисбактериоза. Поэтому космонавты во время полета и моряки на подводных лодках пьют именно серебряную воду. Обогащенная серебром вода страхует экипажи от возможности заразиться инфекциями и от развития дисбактериоза. Интересно, что более половины авиакомпаний мира используют воду, обработанную серебром, для защиты пассажиров от инфекций, – рассказал эксперт, научный сотрудник Института Биофизики Министерства Здравоохранения (МЗ) СССР, куратор гуманитарно-образовательного проекта «Мобильные оздоровительные системы» Владимир Денисов.

Компания «АкваАмулет» является участником грандиознейших международных выставок Москвы «Здравоохранение-2016», «Здравоохранение-2017», Санкт-Петербурга «Здоровый образ жизни-2017».

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Подробную информацию о ионизаторах LUZANATOR можно найти на сайте aquaamulet.ru.

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