Грыжа вылезла

На наши вопросы отвечает хирург высшей категории Григорий Иванович Лазарев.

— Что такое грыжа?

— Грыжа — это выпячивание внутренних органов — кишок, желудка, сальника — из брюшной полости через дефект в передней стенке живота. Внешне это выглядит как выступающий под кожей бугорок.

— Грыжи быть не должно, ведь для ее предотвращения есть естественная защита — мышечный корсет. Но почему мышцы не справляются со своей работой?

— Природа предусмотрела естественную защиту в виде мышечного корсета. Так генетически заложено, чтобы мышцы в течение всей жизни развивались и поддерживались в тонусе. Наши предки жили правильно, много трудились с ранних лет и круглый год. Поэтому были физически развиты и не страдали от грыж. А сейчас что? Человек ведет офисный образ жизни, потом едет, допустим, на дачу, где таскает мешки, надрывая неразвитые мышцы. В результате они перерастягиваются, образуется отверстие, через которое под кожу наружу выходит любой орган. Такое может произойти и при беременности, если женщина мало двигается. Вот почему сейчас так много людей имеют грыжи в паху, рядом с пупком или в другом месте на животе. Если же регулярно заниматься гимнастикой, качать пресс, то такие «отверстия» не появляются. Внутренние органы надежно прикрываются мышцами. Они удерживают их на месте, даже если поднимать тяжести. У тех, кто физкультурой занимается крайне редко, защитой служат только жир и кожа, а этого недостаточно, поэтому появляется риск заполучить грыжу мышц живота.

— Как избежать надрыва мышц и появления грыжи?

— Если вы перенесли операцию на передней брюшной стенке, в течение двух месяцев носите специальный эластичный бандаж, не поднимайте вес больше 2 кг. Избегайте резких наклонов, поворотов туловища в сторону.

Своевременно лечите простудные заболевания, особенно если склонны к бронхолегочным болезням с сильным кашлем. Откажитесь от курения — это главный провокатор приступов кашля.

Ешьте овощи, зелень, фрукты. Содержащаяся в них клетчатка поможет предотвратить запоры. К тому же растительная пища гарантирует стабильный вес.

Укрепляйте мышечный корсет. Очень полезны упражнения:

«уголок» (вы висите на турнике и удерживаете ноги под прямым углом);

«ноги на весу» (лежите на коврике, руки за головой и удерживаете ноги под углом 45°);

«велосипед».

Но при этом избегайте резких, несоизмеримых с вашей силой физических нагрузок.

— Какие ранние признаки сигнализируют об этой болезни?

— Какое-то время грыжа может не беспокоить. Но постепенно при любых физических нагрузках — ходьбе, кашле — человек начинает ощущать боль. Если в грыжевой мешок вышла петля толстой кишки, появляются боли в животе, тошнота, отрыжка, запоры. Смещение в грыжевой мешок мочевого пузыря вызывает расстройство мочеиспускания. По мере роста грыжи неприятные ощущения уменьшаются. В то же время на животе появляется выпячивание. Многие не придают этому значения, ведь оно легко вправляется в положении лежа. Это вводит человека в заблуждение: кажется, грыжа исчезла. Но она не может пройти сама по себе. Со временем щель будет расширяться, а риск осложнений увеличиваться.

Характерным признаком грыжи является кашлевой толчок. Если положить руку на опухоль и заставить больного кашлять, то рука ясно ощущает толчок.

— Есть мнение, что бабки могут заговорить грыжу. Или избавиться от нее поможет специальный бандаж…

— Это самое популярное «лечение», особенно среди пожилых людей. Так вот — ни бабушкины заговоры, ни травяные настои не избавят от грыжи! Вы только потеряете время. Что касается бандажа, то он может лишь на время задержать развитие грыжи, снизить нагрузку на травмированный участок, предупредить защемление, но не остановить процесс. Бандаж — единственно возможный вариант помощи, когда противопоказана операция, например, после инфаркта или инсульта. А вот для профилактики бандаж рекомендуется надевать во время занятий спортом, физических нагрузок. Он поможет стабилизировать внутрибрюшное давление.

— Значит, любую грыжу, если нет противопоказаний, надо оперировать?

— Грыжа лечится только хирургическим методом. Понятно, что любая операция — неприятная и волнительная процедура. Но нужно определиться: немного потерпеть и вернуться к нормальной жизни или страдать от болей, бояться осложнений. Сейчас хирурги используют лапароскопические методики, которые позволяют ушивать отверстие, а чаще — закрывать специальной пластинкой из высокопрочного материала. Сетчатый имплант на 70% состоит из рассасывающейся массы. В течение месяца он врастает в мышцы, взяв на себя функцию ослабленной брюшной стенки, и сдерживает образование новых грыж. Небольшие проколы на коже зашивают рассасывающимися нитками, которые практически не оставляют следов. На 3-5-е сутки больного выписывают.

— Надо ли как-то готовиться к операции?

— За месяц до операции нельзя принимать аспирин, противовоспалительные препараты (анальгин, диклофенак, ибупрофен) — они влияют на свертываемость крови, повышают риск образования гематом в зоне оперативного вмешательства. За 3-4 дня до операции из рациона надо исключить жареное, копченое, острое, соленое, спиртные напитки. И, конечно, надо беречь себя от травм, ушибов, физического перенапряжения — они могут спровоцировать повреждение выпавшего органа.

— Является ли сахарный диабет II типа противопоказанием к операции?

— Нет. Благодаря тому, что лапароскопический метод — малотравматичный, сахарный диабет не является противопоказанием. Но требуется более тщательная подготовка к операции — нормализовать уровень сахара в крови и артериальное давление. А после операции надо регулярно проходить УЗИ-контроль для наблюдения за срастанием тканей.

— Как скоро больной может вернуться к привычному образу жизни, например, работе в саду?

— Первые два месяца после операции допустимы минимальные физические нагрузки. Надо больше отдыхать на свежем воздухе, есть легкую пищу часто, но понемногу, не поднимать тяжести (больше 5 кг), не делать резких наклонов (сетка может сдвинуться). Постепенно можно возвращаться к привычным делам (ключевое слово «постепенно»!). Работать часами в согнутом положении в саду и огороде противопоказано. Чтобы сетка не сместилась, сексом заниматься надо осторожно. Через полгода брюшная стенка в области грыжи будет такой же крепкой, как у здорового человека. И можно будет спокойно приступать к занятиям спортом, качать пресс и повышать мышечный тонус живота (сетка будет подстраховывать). Одним словом, вести активный образ жизни.

— При каких симптомах в послеоперационном периоде нужно обращаться к врачу?

— После такой операции, как и после любого другого хирургического вмешательства, возможны осложнения. Возникают они нечасто — меньше чем у 1% всех оперированных больных по поводу грыж. Обратиться к врачу нужно, если появляется боль, потливость, покраснение кожи, повышается температура, развивается задержка мочи. Это может быть признаком инфекции или другого осложнения.