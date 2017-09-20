Красиво шагнём в «третий возраст»

Пережить климакс гинекологи предлагают с помощью гормональной терапии. Но не советуем сразу садиться на гормоны. Красиво шагнуть в «третий возраст» помогает здоровый образ жизни.

  • Откажитесь от жареной, копченой и соленой пищи.
  • Ешьте меньше мяса, а лучше налегайте на бобовые и грибы. Включайте в рацион продукты, содержащие витамин Е, — зелень, растительное масло, злаки, орехи.
  • Введите в рацион творог, рыбу, кунжут — они богаты кальцием, который так необходим костям.
  • Чай и кофе замените травяными настоями с ягодами — шиповником, клюквой, малиной.
  • Укрепляйте сосуды: утром принимайте контрастный душ, вечером делайте ванночки для ног.
  • Вместо сладостей ешьте сухофрукты и мед.
  • Спите не менее 8 часов. Сон — главный активатор молодости.
  • Больше гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь спортом. Это поможет сократить до минимума проявление приливов.
  • Не курите.
  • Держите эмоции под контролем. Чем меньше крика, истерик и переживаний, те меньше приливов и скачков давления. При необходимости принимайте настойку пустырника, валерианы, делайте теплые расслабляющие соляные ванны.
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