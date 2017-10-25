Диагноз ставит зеркало

Снимите макияж, посмотрите в зеркало. Ну и как вы себе? Не отчаивайтесь! Всегда есть к чему придраться.

Глаза

Как надо? Белки, как морские жемчужины, должны сиять белизной с легким оттенком перламутра. Что не так? Желтая склера может указывать на заболевания печени, а голубая — на недостаток кальция в организме и уязвимость соединительной ткани (последнее чревато растяжением связок и вывихами). А может, вы весь день активно тренировались, забывая пить? Это обезвоживание. Что делать? В обезвоженном организме много щелочи. Нейтрализовать ее поможет лимонный, апельсиновый, вишневый сок, брусничный или клюквенный морс, кефир, квас. Вот и пейте на здоровье.

Под глазами

Как надо? Гладко, как на фото звезд после фотошопа! Что не так? Мешки под глазами говорят о возможных неполадках в работе сердца, почек или снижении функции щитовидной железы. Фиолетовые синяки указывают на аллергию, желтовато-восковые — на проблемы с сердцем, синевато-серые — на дефицит железа, коричневатые — на склонность к запорам и заболевания печени. А может, перед сном вы нанесли жирный крем? Лучше не ложиться 1-2 часа после его нанесения. Так бывает и когда мало спишь. Что делать? Приложите к зоне вокруг глаз кубики льда, выпейте чай с мочегонными травами, листом брусники, смородины, мяты — они снимут отечность. И выспитесь!

Веки

Как надо? Чуть оттяните указательным пальцем нижнее веко — слизистая оболочка, выстилающая его изнутри, должна быть ярко-розовой и блестящей. Что не так? Бледная конъюнктива — явный признак анемии. Сдайте кровь на анализ, проверьте уровень гемоглобина в крови. А может, вы сидите на жесткой диете? При быстром распаде жира образуется много кислоты. Что делать? Пейте щелочную минералку. Подойдут ессентуки-4, боржоми и зеленый чай — они нейтрализуют избыток кислоты.

Губы

Как надо? Слегка влажные, ярко-розовые и сияющие без всякой помады — это в идеале. Что не так? Сухая кожа губ, долго не заживающие трещинки с желтой корочкой в уголках бывают при кандидозе слизистой оболочки рта, герпесе, гастрите, анемии и сахарном диабете. А может, просто вы вегетарианка? Или сидите на безжировой диете, лишая себя железа, жирорастворимых витаминов А и Е и витамина В2? Что делать? Если не готовы отказаться от своих диетических крайностей, начните хотя бы принимать витаминно-минеральные комплексы. Но кровь на гемоглобин и глюкозу все-таки проверьте.

Брови

Как надо? Правильные брови густые и широкие, чтобы вам было что выщипывать. Волоски мягкие, легко укладываются щеточкой. Что не так? Если они очень густые, жесткие и кустистые, возможно, нарушена функция яичников. Редкие и тонкие, незнакомые с пинцетом — тоже знак гормонального дисбаланса. Если брови начали редеть со стороны висков, значит, щитовидка страдает от недостатка йода. А может, у вас это наследственное? Что делать? Пейте морковный сок со сливками, молоком и медом и ешьте соевый творог тофу. Они стимулируют работу яичников и выравнивают гормональный фон. Налегайте на морепродукты, чтобы подкормить щитовидку.

Нос

Как надо? Нос обязан вести себя скромно, не привлекая внимания ни оттенком, ни какими-то другими особыми приметами. Что не так? Бледность кончика носа свидетельствует о гастрите. Если нос побелел целиком или даже вместе со лбом — значит, давление упало ниже нормы, если ярко покраснел — оно повышено. Кажется более смуглым, чем лицо? Не исключены проблемы с печенью. А может, вы провели много времени на солнце? Как самая выдающаяся деталь лица, нос быстрее всех реагирует на ультрафиолет: сначала ярко краснеет, а потом темнеет. Что делать? Пользуйтесь солнцезащитной косметикой и не забывайте мазать нос. И следите за давлением.

Ю. С. Власов, терапевт, врач II категории