Дайте своим мышцам покой

Ни разогнуться, ни повернуться. Причина: вы или перенапрягли мышцы, или от чрезмерной нагрузки немного сместились позвонки.

Что делать? Дать мышцам покой: не делать резких движений, отложить лопаты и ведра, полежать. При больной спине вредно подолгу сидеть — эта поза напрягает и без того натруженные мышцы. Снять боль помогут противовоспалительные препараты. Самые популярные — на основе ибупрофена («Нурофен», «Бруфен»). Но они плохо действуют на желудок, их не надо пить натощак. Помогут также обезболивающие лекарства на основе нимесулида («Найз», «Нимесил»). Если боль сильная, лучше использовать и таблетки, и мази одновременно. Одна мазь не поможет, ведь очаг воспаления может находиться глубоко.

Резкая боль в пояснице. Может длиться и полчаса, и несколько дней. Обычно возникает, если резко поднять что-то очень тяжелое или неудачно повернуться. При этом боль отдает в ягодицу, бедро и самое тревожное — если спускается ниже колена или даже до пальцев ног. Это так называемый корешковый синдром (он же люмбаго, ишиас, радикулит).

Что делать? Массаж и попытки что-то вправить опасны и могут довести до сильнейшего ущемления нерва. Нужно зафиксировать поясницу. На этот случай хорошо бы купить корсет для спины и надевать на время тяжелой работы. Если его нет, плотно обвяжите поясницу полотенцем или шарфом, но не шерстяным. Греть мышцы нежелательно. Разогревающие мази вызовут прилив крови к воспаленному месту и могут навредить. Попробуйте пройтись на носках или пятках. Не получается? Мешает слабость в стопе или вообще не чувствуете ногу? Значит, срочно к врачу! Если этот процесс запустить, можно довести ногу до пареза (паралича).

Тянущая ноющая боль в пояснице лишь с одной стороны. Возможно, вы слишком доверились коварному потеплению, и вас продуло на сквозняке. Разгоряченная работой мышца на холоде воспаляется, вызывая боль и скованность движений. Иногда поднимается температура до 37,5°С.

Что делать? Если мышцы болят из-за переохлаждения, то больное место можно растереть противовоспалительной мазью.

И. Н. Шахворостов, травматолог-ортопед