Что нельзя ставить в печь

Продукты и предметы, которые не стоит ставить в микроволновку, чтобы избежать неприятностей. Пустую тарелку. Не оставляйте микроволновку включенной, когда в ней ничего нет. Выключайте сразу, как только вынули стакан или тарелку. Без каких-либо предметов внутри, способных поглотить микроволны, генератор СВЧ начинает поглощать их сам. Микроволновка может вспыхнуть от этого или испортиться.

Замороженное мясо. Многие хозяйки разогревают замороженное мясо в микроволновке. Это не совсем безопасно и может спровоцировать размножение болезнетворных бактерий, так как в микроволновой печи процесс происходит неравномерно. На самом деле микроволны работают только на поверхностном слое, не проникая глубже чем на 3 см. Остальное тепло передается продукту за счет теплопроводности, то есть еда сама себя нагревает.

Красный перец. Если включить микроволновку на полную мощность, перец может взорваться, как и яйцо, и заполыхать в придачу. Другая проблема — это вещество капсаицин, которое делает перец острым и жгучим. При нагревании в микроволновой печи капсаицин превращается в аэрозоль, который может сработать как газовый баллончик, если вы откроете дверцу печи. Вывод: если уж и готовить что-то с острым перцем, то лучше в духовом шкафу или на плите.

Бумажные пакеты. Возможно, вам кажется безобидным разогреть в микроволновке булочку или сэндвич, купленный ранее в каком-нибудь заведении фастфуда. Но это не так. Некоторые такие обертки могут воспламеняться под воздействием микроволн.

Пластиковые контейнеры. Очень многие виды пластика содержат эстрогеноподобные вещества, которые могут приводить к нарушению работы некоторых органов. При нагревании в микроволновой печи эти вещества проникают в пищу, а употребление такой пищи плохо сказывается на здоровье. Чтобы не гадать, из какого пластика сделан ваш контейнер, лучше просто переложить блюдо в стеклянную посуду.

Контейнеры на вынос. Контейнеры из пенополистирола, в которые часто упаковывают пищу из ресторанов, также выделяют вредные химические вещества при нагреве. Служат они для того, чтобы еда дольше оставалась теплой, а не для того, чтобы ее в них разогревать.

Любые плотно закрытые емкости. Бутылки, консервные банки, контейнеры с продуктами при нагреве могут разорваться. Продукты в оболочке или с кожицей, например помидоры или сосиски, лучше проколоть, прежде чем ставить в печь. Так они не лопнут при нагреве.