О болезни Альцгеймера

Это больше чем потеря памяти. При болезни Альцгеймера забывчивость — только начало недуга. Лучше определить ее на ранней стадии.

Болеют этим недугом люди после 70 лет. Это так. Но нередко врачи ошибаются и ставят другой диагноз — депрессия. Ранние признаки этих болезней схожи.

Люди, страдающие слабоумием, не хотят, чтобы с ними разговаривали, как с детьми. Ведь они такие же взрослые, как и вы, только с заболеванием. Не унижайте их своим сюсюканьем.

Они терпеть не могут, когда их обнимают, гладят по плечу… Поэтому воздержитесь от слов «милый», «дорогой». Так вы мешаете больным запоминать важную информацию, в том числе их имена. Называйте их по имени, так больной человек возможно запомнит вас и связанные с вами события, что очень важно.

Если заметили явные отклонения в поведении человека, значит, пора нанимать сиделку для длительного ухода. Так будет лучше и для пациента, и для окружающих.

Болезнь Альцгеймера — не признак старения. Ослабление памяти лишь часть этого процесса, но оно не сильно препятствует нормальному функционированию организма. Старение не было и не является симптомом болезни Альцгеймера. Она может затронуть и молодых людей в возрасте 30-40 лет.

Пациенты со слабоумием могут часто мыслить ясно и помнить различные события и факты. Никогда не подавайте вида, что они путаются в воспоминаниях.

Это предостережение тем, у кого болезнь еще не диагностирована, но кому необходимо посетить врача и пройти полное обследование. Итак: отсутствие инициативы, дезориентация во времени и пространстве, потеря памяти, изменения личности, проблемы с языком, перемещение вещей с места на место, плохие недальновидные решения, смена настроения и поведения, трудности при решении повседневных задач.

Расходы на лечение таких больных растут по мере болезни. Если требуется уход на дому, то траты, разумеется, возрастут.

Хотя возраст — главный фактор развития недуга, существует риск передачи болезни по наследству.

Это больше, чем просто потеря памяти. Проблемы с памятью решаются, если они вызваны депрессией, состоянием щитовидной железы. Но при болезни Альцгеймера забывчивость — это только начало. На последней стадии заболевания организм теряет способность выполнять даже основные физиологические функции.

И. С. Деревянко, невролог