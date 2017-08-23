Минус в молодости, плюс — в старости

О старческой дальнозоркости — пресбиопии, которая приходит с возрастом.

Понижение зрения на близком расстоянии после 40-летнего возраста называется старческой дальнозоркостью (пресбиопией). К сожалению, от нее никому не удается уберечься. Возможно, это и звучит угрожающе, но на самом деле все намного проще. Это нормальный процесс старения организма, и проявление пресбиопии настолько же естественно, как образование морщин на лице.

В глазу находится хрусталик, который может изменять свою кривизну при сокращении или расслаблении ресничной мышцы. Это называется аккомодацией. С возрастом в хрусталике развиваются склеротические изменения. Он уплотняется, становится менее гибким и уже не может, как раньше, изменять свою кривизну. Слабость ресничной мышцы также не дает человеку видеть мелкий текст.

Возрастная дальнозоркость протекает по-разному. Может болеть голова, глаза начинают уставать от чтения. Если дальнозоркость осложнена астигматизмом, что дает искажение видимого изображения, то глаз на любом расстоянии видит все расплывчатым.

Корректируют возрастную дальнозоркость обычно очками. Иногда требуется двое очков — для работы на близком расстоянии и чтобы видеть вдаль. Лазерная коррекция при пресбиопии обычно не применяется, поскольку такая операция не может вернуть былую способность глаза к аккомодации. Но есть немало желающих избавиться от очков для чтения, снизив при этом способность зрения видеть вдаль. Здесь право выбора у пациента.

И еще одна любопытная деталь. У тех, кто в юности страдал близорукостью, пресбиопия протекает легче. Минус в молодости компенсирует будущий плюс в старости. Но все же не надейтесь на это. Глаза надо беречь уже в юности и от минусового зрения, и от излишне развивающейся дальнозоркости.

Е. П. Пасько, офтальмолог, врач II категории