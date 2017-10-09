Твердые бляшки опаснее!

До последнего времени считалось, что мягкие атеросклеротические бляшки более опасны для здоровья, чем твердые, так как они более склонны к разрывам.

Однако сейчас ученые пересматривают эту точку зрения. Они наблюдали за здоровьем 224 пациентов в течение 7 лет, анализируя состав холестериновых бляшек в их сосудах, пытаясь понять, можно ли предсказать риск развития проблем с сердцем или сосудами и как часто они заканчиваются стенокардией, инфарктом миокарда и смертью. Оказалось, что чем больше твердых бляшек находится в сосудах пациента, тем больше вероятность развития такого финала. А наличие мягких бляшек очень сильно не влияет на здоровье. Исследования продолжаются. Возможно, многие люди могут обойтись без статинов, даже если у них высокие показатели холестерина.

И еще одна важная деталь. В этом исследовании для диагностики использовалась коронарная ангиография. Участникам в артерии помещали катетеры с рентгеноконтрастным раствором, с помощью которых искали места закупорки сосудов. Ученые из Великобритании предложили при обследовании больных заменить эту тяжелую процедуру на магнитно-резонансную томографию, заявив, что она так же информативна. Для эксперимента 918 больных стабильной стенокардией разделили на 2 группы. Одна группа прошла процедуру коронарной ангиографии, а вторая — МРТ. Выяснилось, что здоровые сосуды были только у 3,9% в группе, прошедшей коронарную ангиографию, и 3,3% — в группе МРТ. Вывод: магнитно-резонанс­ная томография практически так же эффективна, как коронарная ангиография, но при этом у МРТ нет таких минусов, как травматичность, и человек не получает хоть и в малых дозах, но все же радиацию.

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