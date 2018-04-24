Полюбил за голос

Что привлекает мужчин, Кроме красивой груди, роскошных волос, длинных ног?

Голос. Еще 40 лет назад психологи обнаружили, что мужчины могут оценить физическую привлекательность женщины, всего лишь поговорив с ней по телефону. По одной теории это объясняется тем, что у привлекательных женщин больше опыта общения с мужчинами. И они умеют выбирать нужные интонации или даже менять тембр, делая его более сексуальным. По другой теории более высокий женский голос ассоциируется с молодой хрупкой девушкой. А молодость привлекает мужчин.

Поясничный изгиб. Строение поясничного отдела напрямую связано со способностью женщины вынашивать потомство. Если бы спина у женщины была такой же ровной, как у мужчин, то нагрузка во время беременности переносилась бы намного сложнее. Поэтому в процессе эволюции строение женского позвоночника изменилось, и центр тяжести немного сместился. Иными словами, эта особенность сигнализирует, что женщина может выносить ребенка и родить много детей.

Глаза. Большие выразительные глаза буквально гипнотизируют мужчин. Доказано, что светлые белки без покраснений и яркая блестящая радужная оболочка ассоциируются с хорошим здоровьем. Кроме того, более интересными для противоположного пола кажутся обладательницы чуть расширенных зрачков.

Отношение талии к бедрам. Значение этой пропорции очень важно при оценке женской привлекательности. Идеальное отношение обхвата талии к окружности бедер составляет 0,7 — именно такое значение оптимально для деторождения.