На дачу за здоровьем!

Постоянный контакт с растениями и природой улучшает психическое и физическое здоровье людей.

Сама почва так же влияет на мозг, как и антидепрессанты. К такому выводу пришли ученые из Лондона. Они провели исследования на мышах, живущих в саду, и обнаружили в их мозге микробактерии, которые благотворно влияют на производство серотонина — гормона радости. Садоводы тоже вдыхают эти микробактерии, когда работают в саду или на огороде. Это открытие уже используют лондонские врачи. Они предлагают пациентам, имеющим такие хронические заболевания, как диабет, астма, артрит, выращивать овощи и фрукты. Замечено: уже в конце третьей недели работы с землей улучшается общее состояние, внимательность, настроение, уменьшаются боли и исчезает тревожность. Так что используйте любую возможность поработать в саду.